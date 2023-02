La Nouvelle éco : fermé depuis huit mois, le cabaret déolois rouvre ses portes le 4 mars

En juin dernier, Maryline et Cédric Vannier choisissait de mettre un terme à l’aventure de L’Audacieux, un cabaret qu’ils avaient créé à Déols dans un ancien bâtiment agricole. Quelques mois plus tard, cet établissement va renaître de ses cendres sous un nouveau nom, le S’Palace, une nouvelle direction et une nouvelle programmation.

C’est une habituée du monde du strass, des plumes et des paillettes qui se lance dans l’aventure. Sandrine Perriot, une habitante d’Avail près d’Issoudun, est en effet présidente de la troupe de cabaret amateur bien connue dans le Berry, les Darlings. Avec sa sœur, Cécile Pagenaud, elles ont décidé de relever le défi. “La période du confinement nous a fait beaucoup réfléchir, explique Sandrine Perriot. Je travaille depuis trente ans chez Safran, ma sœur depuis huit ans. Alors quand on a appris que L'Audacieux était à vendre, on s’est dit : pourquoi pas essayer de vivre de notre passion ?” Elles planchent sur ce projet depuis le mois d'octobre.

Des soirées à thèmes

Le S’Palace sera ouvert du jeudi au dimanche avec une proposition élargie. Les jeudis et dimanches, ce sera ambiance guinguette et thé dansant avec orchestre. Les vendredis, ce sera soirée années 1980 avec DJ ou orchestre. Enfin, les samedis, la programmation alternera entre pièce de théâtre, concert et dîner-spectacle cabaret avec des artistes professionnels. “On a envie que tout- le monde s’y retrouve”, commente Sandrine Perriot.

L’ouverture est prévue samedi 4 mars avec une soirée chanson qui réunira Mélanie d’Iss, Élodie Diamant et Ziako.