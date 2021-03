La nouvelle éco : Festins de Bourgogne modernise son outil de production

La Région et l'Etat ont décidé de soutenir financièrement 47 projets en Bourgogne-Franche-Comté. Dans l'Yonne, Festins de Bourgogne à Chemilly-sur-Yonne fait partie des lauréats. Le spécialiste des plats cuisinés fournit des traiteurs en région parisienne et propose de la livraison de repas à Auxerre. Il vient de recevoir 250 000 euros pour moderniser son outil de production. Didier Chapuis est le responsable de Festins de Bourgogne qui emploie 280 salariés

-A quoi vont vous servir ces 250 000 euros que vous venez d'obtenir ?

Nous avons effectivement obtenu une subvention pour des investissements importants puisque ils s'élèvent à plus de 450.000 euros. Et donc, nous allons acheter des machines d'emballage, des doseuses, du matériel de cuisine. Nous allons nous équiper de quais de départ, etc. C'est à dire que nous allons encore moderniser l'entreprise à Chemilly-sur-Yonne .

-Ces investissements ont-ils été freinés par la crise sanitaire ?

Oui. C'est quelque chose qu'on aurait du faire il y a presque un an mais avec le Covid nous avons bien-sur tout arrêté. Nous avons remodulé un peu tout ça Oui, effectivement, il y a eu un report et une accélération aujourd'hui. Une partie de l'activité reprend et une autre pas du tout. Par exemple, le coté traiteur est absolument arrêté. Il n'y a plus de mariages, de prestations extérieures, les loges de l'AJA sont fermées. Nous fournissons les restaurants, tout cela est également à l'arrêt. Parallèlement à cela, nous avons retrouvé des marchés sur Paris, dans tout ce qui est livraison à domicile, etc. qui permet de retrouver quelques parts de marché.

-Vous espérez une reprise progressive et un retour à la normale à partir de quand ?

On est comme tout le monde, nous sommes très attentif aux informations. On va suivre la pandémie. Dès que les choses vont redémarrer, les équipes sont prêtes. Les investissements nous permettront effectivement d'être mieux préparés. Maintenant on ne peut pas savoir quand l'économie va repartir. En septembre dernier, on pensait que cela allait redémarrer et finalement, on s'aperçoit qu'un an après nous en sommes toujours au même point. En tout cas dès le redémarrage on sera prêt.