La nouvelle éco : fêter Noël à la mer, la proposition du syndicat national des résidences de tourisme

Peu de touristes sont attendus en montagne cet hiver en raison de la fermeture des remontées mécaniques. Les résidences de tourisme changent donc leur fusil d'épaule et proposent aux vacanciers bien décidés à fêter Noël en famille une autre destination : direction la mer et les plages.

Noël en maillot de bain, un palmier en guise de sapin ? Une idée originale, voire même courageuse pour les plus frileux, mais pour certains Français en mal de grand air, c'est peut-être ce à quoi va ressembler Noël cet hiver. Les résidences de tourisme en montagne, principalement situées dans les Alpes, reçoivent chaque jour des demandes d'annulations ou de reports des réservations aux vacances de février, mais il y a aussi les familles bien décidées à partir, qui choisissent de changer de destination et de partir au bord de la mer.

Selon Patrick Labrune, président du syndicat national des résidences de tourisme et invité de la nouvelle éco, ce phénomène peu commun peut permettre de maintenir l'activité sur certains sites habituellement déserts pendant les fêtes. Sur 770 résidences de tourisme situées en bord de mer, environ 200 seront ouvertes cet hiver.

France Bleu Pays de Savoie : "Noël approche à grands pas, les remontées mécaniques sont toujours à l'arrêt, a priori, il y aura moins de monde que d'habitude à Noël, comment abordez-vous cette période ?"

Patrick Labrune, président du syndicat des résidences de tourisme : "Aujourd'hui, la position de la clientèle, c'est qu'une partie des vacanciers reportent leur séjour de Noël ou du jour de l'an à une date ultérieure, notamment sur les vacances scolaires de février, c'est le cas le plus fréquent. Nous avons également des reports sur d'autres régions, par exemple à la mer et puis quelque 50 % de vacanciers qui attendent des annonces officielles et définitives pour prendre une décision, soit d'annulation, soit éventuellement de séjour, même si on est de plus en plus dubitatif sur les annonces qui seront faites en matière de déconfinement le 15 décembre.

"Votre solution cet hiver c'est donc d'amener les gens à la mer ?

"Il y a deux solutions : la première, pour les amoureux de la montagne, c'est de les inciter à rester en montagne et puis à réserver un petit peu plus tard, à décaler leur séjour à la fin du mois de janvier ou au mois de février. C'est le cas d'un vacancier sur deux."

"Les autres, ceux qui étaient vraiment décidés à partir en famille pour les réveillons de Noël et du jour de l'an, ceux-là déplacent leurs séjours plutôt en bord de mer. Par exemple, les Parisiens vont en Normandie, ou en Bretagne du Nord. Pour les Nantais, c'est plutôt du côté de la Loire Atlantique, de la Baule ou Pornic. Il y a donc ce phénomène de report qui est double : soit un report de destination sur les mêmes dates et à ce moment là on va à la mer, soit un report de date, et à ce moment là on reste en montagne, mais un petit peu plus tard."

"Se réunir en famille à la mer ou à la montagne, quelle est la différence ?"

"La situation est paradoxale, la montagne transporte une image d'insécurité qui n'est pas forcément liée au ski. On a l'impression que la montagne est un endroit où on ferait la fête et qui donc serait dangereux, qui provoque un brassage de population très important [...] C'est complètement faux."

Pour l'instant, Patrick Labrune, ainsi que les autres acteurs économiques de la montagne, restent suspendus à une décision du gouvernement concernant les stations et les remontées mécaniques qui interviendra ce vendredi.