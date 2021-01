La nouvelle éco : "Filter Maker", une société rochelaise va encore recruter cette année

La crise sanitaire du coronavirus n'a pas de prise sur la société rochelaise "Filter Maker". L'entreprise, spécialisée dans l’insertion d'images en 3D ou dans la création de filtre pour Instagram, emploie six personnes actuellement. Dix autres seront recrutées d'ici la fin de l'année.

La belle histoire... Celle de deux Rochelais qui montent deux jours avant le premier confinement une société qui est en plein essor aujourd'hui. Date de naissance : 13 mars 2020. Nom de la société : "Filter Maker". Nombre de personnes employées : six, bientôt 16 !

Cette entreprise vise même son premier million d'euros de chiffre d'affaires début 2022. Mais qui est derrière ? Et surtout que fait-elle ?

La société propose une création de contenus en réalité augmentée

Romain Cochard et Jean-Baptiste Manson se sont associés au mois de mars dernier. Deux Rochelais, l'un de 27 ans, l'autre de 26 ans. Pour Romain, "l'idée au départ, c'est de proposer une création de contenus en réalité augmentée, avec un axe de développement important à destination de sociétés."

Romain Cochard 27 ans fondateur de la société rochelaise "Filter Maker" - Jean Baptiste

Jean-Baptiste Manson, 26 ans fondateur de la société rochelaise "Filter Maker" - Romain Cochard

"Exemple, si une célèbre marque de chaussures décide de mettre en vente une nouvelle paire de baskets, on est capable de la modéliser, et de l'intégrer à l'image du consommateur. Vous filmez vos pieds avec la caméra de votre smartphone, et les chaussures apparaissent directement. Cela peut fonctionner avec des lunettes, un chapeau ..."

Mais ce n'est pas tout, la société rochelaise est aussi capable de créer des filtres pour les réseaux sociaux, Snapchat, ou autre Instragram. "L'ajout d'éléments virtuels dans un environnement réel," précise Romain Cochard.

Exemple de réalisation de la société "Filter Maker" - Romain Cochard

Exemple de réalisation de la société "Filter Maker" - Romain Cochard

Dix salariés seront recrutés d'ici à la fin de l'année

Cette jeune société emploie aujourd'hui six personnes, mais elle compte bien recruter d'ici la fin de l'année dix autres salariés.