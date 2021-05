La nouvelle éco : financièrement, les salles de spectacles limitent les dégâts

La semaine sera marquée par une nouvelle étape de déconfinement : terrasses, cinémas, théâtres, salles de spectacles vont rouvrir mercredi 19 mai. Plus de six mois sans spectacles, c'est dur moralement. Mais, sur le plan financier, les structures culturelles ne s'en sortent pas si mal

A Rouillac, il n'y a pas eu de spectacle au 27 depuis le 10 Octobre dernier. Vendredi 14 mai, ce devait être Grand Corps Malade sur scène ; le spectacle est repoussé à Octobre prochain. Il y a bien eu des spectacles jeunes public, ou des sorties de résidences, mais devant des publics confidentiels. La situation de l'association s'est compliquée au mois de mars par le refus des collectivités locales de verser une subvention exceptionnelle promise de 30 000 euros. Mais c'est l'organisation interne de la Palène qui est touchée. Pour ce qui est du coeur de métier du 27, le directeur du 27 est formel : on s'en sort bien, grâce au fonds de compensation du Centre National de la Musique pour indemniser les artistes, les techniciens, les prestataires.

35% de la jauge à partir du 19 mai

La Palène prépare déjà son grand rendez vous de l'année, le festival Les Sarabandes à Val d'Auge fin Juin. La situation financière de l'association est saine, il n'y a pas eu de déficit puisqu'il y a eu moins de frais. La saison 2021-2022 débutera fin septembre. La programmation devrait être cette année plus étoffée de 7 ou 8 gros spectacles, pour récupérer le manque à gagner financier, et permettre aux compagnies locales de créer enfin leurs spectacles. Pour cela, le public devra être le plus nombreux possible. Dans un premier temps, ce sera 35% de la jauge du centre culturel.