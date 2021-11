La nouvelle éco : FlexEcar, un boîtier toulousain, convertit votre auto au biocarburant

FlexEcar est venu de l'envie de deux ingénieurs toulousains, désireux de convertir leur voiture au biocarburant. Mais les options qui s'offraient à eux ne leur convenaient pas. Ils ont donc inventé un boîtier qui convertit votre moteur à l'éthanol E85. Testé sur leurs amis, proches et homologué par des tests automobiles, il est déjà en service.

Bonjour Christophe Saboureau. Donc FlexEcar, à Cugnaux, c'est un projet qui vous est venu pendant le confinement, c'est ça ?

Oui, on est deux ingénieurs de la région toulousaine et on voulait passer nos véhicules à l'éthanol. Et l'offre qu'il y avait sur le marché ne nous satisfaisait pas. Donc, on a décidé de créer notre propre système de conversion à l'éthanol. L'éthanol, c'est un biocarburant fabriqué en France par l'agriculture française à base de betterave. Et c'est un mélange : en fait, on parle de "bioéthanol E85", parce que c'est un mélange de 85% de produits de l'agriculture, de l'éthanol donc, et le reste d'essence.

Votre pari, c'est que tous les véhicules puissent être convertis rapidement, facilement à ce biocarburant?

Oui, notre approche technique, c'est que tous les utilisateurs de véhicules essence pourraient, grâce à ce boîtier, qu'il faut monter en plus sur le moteur, rouler avec le biocarburant E85. Il a été validé sur des tests de longévité de type automobile. Donc, c'est un boîtier une fois qu'il est monté à l'avant du véhicule, qui permet aux véhicules de rouler à la fois à l'essence, comme la voiture a été vendue par le constructeur, et à la fois à l'éthanol, le 85, qui est apparu ces dernières années.

Les premières productions, c'était en tout début d'année 2021. Et alors, comment ça se passe aujourd'hui ?

En ce moment avec l'augmentation des prix du carburant, on a beaucoup de demandes, de personnes qui veulent savoir à quoi ça correspond, comment faire... Comme c'est un nouveau carburant, les propriétaires de véhicules veulent savoir comment ça va se monter et qu'est ce qu'ils vont avoir à faire derrière. Donc, on a beaucoup de demandes et d'autant plus depuis la rentrée, on arrive à monter à une dizaine par mois.

Et alors, quels sont vos arguments pour arriver à les convaincre ? Le prix, on imagine ?

Ce biocarburant E85 est disponible dans plus de 1.000 stations partout sur le territoire français. C'est avantageux au niveau tarif parce qu'en moyenne, je crois, qu'en ce moment, le litre est à 69 centimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'avec ce carburant, la consommation augmente. Mais on estime que l'on va gagner 30% sur son budget carburant au final. Le prix d'un boîtier pour un 4 cylindres, qui est le type de moteur le plus répandu dans nos voitures, est 349 euros. Et ce boîtier là, il est aussi capable de convertir d'autres véhicules, des motos, des quads, des bateaux.