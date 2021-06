La nouvelle éco : Flipr, la solution connectée pour l'entretien des piscines

Les multiples confinements et canicules poussent de nombreux Français à s’équiper de piscines, le marché aurait connu une croissance de +30% en 2020 par rapport à 2019. La start-up toulouso-perpignanaise Flipr s'est invitée sur ce marché avec ses solutions connectées pour l'entretien des bassins.

Avec trois millions de piscines privées, la France est le premier marché européen et le deuxième mondial. Le prix d'une piscine a presque été divisée par deux avec des entrées de gammes à 6-7.000 euros pour une piscine enterrée. La start-up Flipr, basée à Toulouse-Montaudran et à Perpignan, s'est spécialisée dans la solution connectée pour les piscines et spas privés. Elle emploie 12 personnes en tout.

C'est le Tarn, devant le Gers, qui compterait le plus de piscines privées creusées en Midi-Pyrénées. © Radio France - Bénédicte Dupont

Pour s'assurer que l'eau soit de bonne qualité, les propriétaires doivent faire des analyses d'eau régulièrement avec des bandelettes colorimétriques à tremper dans l'eau. "Ces bandelettes manquent de précision et sont mal interprétées. Résultat, on met soit trop soit pas assez de produits chimiques", décrypte Paul Costaseca. Une eau mal désinfectée peut engendrer des risques de prolifération de bactéries ou d'algues. Flipr peut analyser en temps réel la qualité de l'eau.

Le Sud-Ouest représenterait la deuxième région la plus équipée, derrière le Sud-Est avec environ 20% des piscines privées françaises, dont les deux-tiers de bassins enterrés