La nouvelle éco : à Bédarieux, Victor Cabrera forme les vendeurs

Technique de Vente Édition est une entreprise de Bédarieux (Hérault), fondée en 2017 par Victor Cabrera, qui vise à former les vendeurs. Elles proposent des formations en présentiel et à distance. La crise sanitaire a à la fois infléchi l'enseignement et les techniques de vente. Interview.

Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer comment vous formez vos vendeurs ? Est-ce que ce sont plutôt des mises en situation ou des cours théoriques ?

Les deux, j'ai envie de dire : on les forme aujourd'hui à 360 degrés. Il y a, à la fois, du e-learning à distance avec des modules en vidéo, de l'accompagnement en visioconférence par téléphone. Mais également des mises en situation en présentiel, des jeux de rôles et des boucles d'apprentissage.

Avec le Covid-19, vous avez davantage formé à distance. Ce n'est pas moins efficace qu'en face-à-face ?

Alors oui et non. C'est-à-dire que rien ne remplace le présentiel, vous avez raison. L'interaction en direct, en termes de motivation et d'impacts auprès des apprenants, elle n'a pas d'équivalent. Mais en fait, ça se complète. Car le e-learning et les formations vidéo à distance permettent de pouvoir revenir sur des éléments d'enseignement, donc de faire du renforcement post-formation. Les deux ont une utilité et, combinés, ça marche très bien.

Est-ce que la crise sanitaire a fait naître une autre façon de vendre, sur des supports digitaux notamment ?

On les utilisait déjà avant. Pour une certaine partie des acteurs commerciaux, il n'y a pas eu non plus une révolution majeure. On a assisté, depuis quelques années déjà, à tout ce qu'on appelle le social selling avec l'utilisation des réseaux sociaux, du Web, des webinaires et des conférences en ligne. Mais c'est vrai que tout un tas d'acteurs économiques traditionnels, qui étaient plutôt réticents ou étrangers à cela, ont dû s'adapter, créer leur site Internet et digitaliser la présentation de leurs activités.

L'un des supports de vente, c'est le téléphone, avec des appels parfois intempestifs... Vous proposez des formations là-dessus, mais ce n'est pas passé, justement, le démarchage par téléphone ?

Il y a une image assez négative, en France, du démarchage téléphonique. Ça s'explique par l'amateurisme et le démarchage à tout-va. Après, aujourd'hui, le téléphone reste un outil très efficace. Pourquoi? Parce que c'est l'un des seuls moyens, avec la rencontre physique, pour avoir accès aux décideurs en direct. Et c'est utile, en période de distanciation.

Par contre, il y a cette logique aujourd'hui d'amélioration en termes de stratégie et de technique, donc ça passe par le ciblage. Effectivement, la plupart des gens sont dérangés. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un phénomène de prospection de masse. Par contre, quand on prend le temps de cibler et qu'on apporte de la valeur ajoutée à travers ses appels téléphoniques, à ce moment-là, il n'y a plus trop de problème.

Comment les vendeurs peuvent-ils se démarquer?

Ça part d'une démarche empathique : il faut se demander qui est le plus susceptible d'avoir besoin de tel produit ou service, se mettre dans la tête des clients potentiels. Savoir s'ils sont plutôt sur Google et donc quels mots-clés ils vont utiliser pour leurs recherches. Savoir s'ils sont plutôt sur les réseaux sociaux.

Le client doit se reconnaître et il doit immédiatement percevoir qu'il y a une valeur ajoutée, une opportunité, un bénéfice pour lui, de m'accorder son précieux temps puisqu'aujourd'hui, le bien le plus précieux des gens, c'est le temps.