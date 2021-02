La Nouvelle Eco : forte demande pour les peignes en corne de Saint-Martin-le-Pin

"Les fabricants de rouge à lèvres ont beaucoup moins vendus avec cette crise sanitaire, mais les ventes de peignes ont augmenté chez nous", explique Grégoire Villedey, co-gérant de l'entreprise "Thomas Liorac" à Saint-Martin-le-Pin en Périgord Vert, près de Nontron.

Grégoire Villedey, co-gérant de l'entreprise "Thomas Liorac" de fabrication de peignes en corne Copier

C'est sa femme, Marguerite Villedey, qui fabrique ces peignes en corne. Ancienne bibliothécaire, Marguerite Villedey s'est formée en auto-dictacte à ce savoir-faire très particulier et très rare en France puisque selon Grégoire Villedey, il n'existe que deux fabricants de peignes en corne en France, et cinq en Europe.

Entre 2.000 et 3.000 peignes fabriqués chaque année

Le couple produit entre 2.000 et 3.000 peignes chaque année. La production est à flux tendu explique Grégoire Villedey, et cela s'est accentué avec la crise sanitaire. Les ventes se font essentiellement via le site internet. 85% des achats sont réalisés par des consommateurs français, 15% par la clientèle étrangère.

Un peigne anti-électricité statistique

Le couple travaille de la corne venu d'Afrique car selon Grégoire Villedey il est quasi-impossible de trouver de la corne en France car les cornes des animaux sont coupées ou limées pour éviter que les animaux se blessent entre eux dans les élevages.

Un peigne en corne coûte environ "4 fois plus cher" q'un peigne en plastique estime Grégoire Villeday mais il y a selon lui plusieurs avantages à acquérir un peigne en corne : "le peigne en corne est plus résistant qu'un peigne en plastique, il est plus confortable car il est fait de la même matière que les cheveux et il ne provoque pas d'électricité statique".