La nouvelle éco : forte hausse du chômage de longue durée dans l'Hérault

Les chiffres publiés par la DARES ( l'institut statistique du ministère du Travail) recensent les inscrits à Pôle emploi sur la période juillet-août-septembre. Soit, après le confinement du printemps mais avant le re-confinement de l’automne.

Ces chiffres sont inquiétants à plus d’un titre. D’abord, sur la durée de chômage : dans l’Hérault près de la moitié (49,3%) des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis un an ou plus. Pire : la part des inscrits depuis au moins 3 ans a fortement augmenté : + 12% par rapport à 2019.

L’autre inquiétude concerne les jeunes. La part des moins de 25 ans a augmenté de près de 6% sur un an. C’est la tranche d’âge dans laquelle l’augmentation est la plus forte. C’est le cas aussi dans la catégorie A, qui regroupe les personnes sans aucune activité. Les moins de 25 ans sont 9% de plus sur un an.

Plus de 150.000 inscrits à Pôle emploi dans l'Hérault

Si l'on regarde l'ensemble des inscrits, toutes catégories confondues, on observe une

hausse de 4% des inscrits dans l’Hérault, sur un an. Et même +7% chez les personnes sans aucune activité. Au total, au 3e trimestre, l'Hérault compte 150.360 demandeurs d'emploi. Il y a donc plus de chômeurs mais moins de perspectives de retrouver du travail. Le volume des offres d’emploi reste en baisse : -14% d’offres collectées par Pôle emploi en septembre, par rapport à la même période l'année précédente.

Des perspectives d’embauche peu encourageantes

Pôle emploi vient de publier une enquête nationale sur les projets de recrutements des employeurs. Parmi les entreprises qui avaient anticipé de recruter au quatrième trimestre, un quart (25%) a tout simplement renoncé et 15% compte moins recruter que prévu. Ce sont surtout les petits établissements de 1 à 4 salariés qui abandonnent les embauches. Certains secteurs sont particulièrement touchés comme l’hébergement et de la restauration avec 40% de projets de recrutements abandonnés.