La nouvelle éco : fragilisée par la crise, l'imprimerie fléchoise Brodard et Taupin envisage de se diversifier

Un peu plus d'un an après la fin du premier confinement, l'imprimerie fléchoise Brodard et Taupin a retrouvé un volume de production quasi identique à celui d'avant la crise. Mais l'équilibre reste fragile, si bien que l'entreprise envisage de se diversifier en attaquant de nouveaux marchés.

Trois semaines de fermeture, un carnet de commandes vide à 80 % et un chiffre d'affaires en recul de 30 % pendant plusieurs mois... Pour l'imprimerie fléchoise Brodard et Taupin, l'année qui vient de s'écouler sous le signe de la crise sanitaire n'a pas été simple. "Suite au premier confinement, on a malheureusement été obligé de fermer certains postes et de licencier quelques personnes", regrette la directrice du site, Virginie Hamm-Boulard.

Heureusement, dès le mois de mai 2020, la réouverture des libraires a permis aux éditeurs de relancer la production. Et les ventes de livres ont même bondi "si bien qu'on a pu rattraper notre retard de production" et revenir à un volume équivalent à celui du monde d'avant, à savoir 40 millions d'exemplaires par an.

La pérennité de l'entreprise en question

Néanmoins, l'équilibre financier reste précaire et les salariés sont inquiets. Tout comme la direction, qui s'est beaucoup interrogé, pendant cette crise, sur "la pérennité de l'entreprise, si jamais les volumes baissaient trop, reconnaît Virgine Hamm-Boulard, nous avons donc réfléchi à attaquer de nouveaux marchés et le projet est en cours."

Diversifier l'activité de cette imprimerie spécialisée dans les gros tirages, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est encore trop tôt pour lever le voile tempère la directrice : "Tant que ce n'est pas fait, je ne peux pas vous dire mais dans quelques semaines, on devrait en savoir plus." De quoi ouvrir, peut-être, un nouveau chapitre.