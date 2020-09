La nouvelle éco : Fraichy, l'entreprise montpelliéraine qui livre les produits de vos petits commerçants

Fraichy est une plateforme de livraison à domicile montpelliéraine qui permet de faire ses courses directement auprès de ses petits commerçants de quartier. Le service est disponible à Montpellier et Toulouse et le sera bientôt à Clermont-Ferrand et Nice.

La plateforme se distingue des autres. Elle ne travaille qu'avec des commerces indépendants de métiers de bouche, boulanger, primeur, boucher, poissonnier, etc. La livraison est assurée en collaboration avec des entreprises dont les livreurs sont tous salariés et les véhicules sont tous non polluants.

L'idée vient de trois garçons, Tom, Thibaud et Gabriel qui se sont rencontrés sur les bancs de la fac. Elle leur est venue rapidement.

On était tous les trois gros consommateurs des services de livraison déjà existants. On est aussi de gros épicuriens et de gros gourmands. On a constaté qu'on pouvait se faire livrer des plats de restaurateurs, mais qu'il n'existait pas de service de livraison de produits bruts - Tom Véa

Les trois amis ont donc décidé de créer une plateforme qui fédère ces commerçants. La sélection de leurs partenaires est faite de façon minutieuse, selon plusieurs critères de qualité : provenance, culture raisonnée ou bio pour les fruits et légumes, notoriété, savoir-faire entre-autres. Le choix a aussi été fait de se limiter à quelques commerces par catégorie. A Montpellier, Fraichy travaille par exemple avec le fromager Maison Bouby, la pêcherie de Figuerolle ou le traiteur italien Baldassare.

Pour les trois associés, le lien avec les commerçants est essentiel. Ils s'attachent donc à entretenir des liens forts avec leurs partenaires, souvent amicaux. La plateforme a d'ailleurs été créé en concertation avec eux de manière à correspondre au mieux à leurs attentes.

A la base c'est un outil qui a été conçu pour eux. L'idée c'est de leur fournir un outil clefs en mains, facile et rapide d'utilisation.

Le confinement, un coup de pouce

Le confinement a donné un coup de pouce à la plateforme en raison du changement des habitudes de consommation de ses clients. Fraichy a vu le nombre de ses commandes exploser, avec 300 colis livrés chaque jour.

Ça a été très compliqué au départ, on a dû se réorganiser, repartir de zéro du point de vue logistique. Derrière tout s'est bien déroulé. Depuis, le nombre de commandes a diminué mais on sent vraiment un avant et un après covid, au niveau du nombre de commandes et des retours des clients.

Parmi les clients de la plateforme 85% de femmes, actives pour beaucoup. Fraichy a trouvé sa clientèle. Elle se destine à ceux qui souhaitent mieux consommer mais qui n'ont pas forcément la possibilité de se rendre en centre ville chez leurs commerçants de quartier, de par leur situation professionnelle ou familiale.

On a envie de faire plaisir aux gourmands. L'idée c'est aussi de faire découvrir à ces personnes là des commerçants qu'elles ne connaissent pas forcément mais qui ont un vrai savoir-faire à faire découvrir.

Fraichy compte s'étendre. Dès septembre, ses services seront disponibles à Clermont-Ferrand et à Nice en octobre. L'ambition de la jeune entreprise est de s'implanter dans les grandes villes du sud de la France et à terme dans les 20 plus grandes métropoles françaises.