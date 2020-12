La nouvelle éco : France Boisson en activité réduite

France Boisson, leader de son secteur au niveau national, représente près de 72 sites et 2600 collaborateurs partout en France. Touchée de plein fouet par la fermeture des débits de boissons et des lieux de restauration, la société a dû faire preuve d'une grande adaptabilité. En Béarn, l'annulation des festivals et des fêtes locales est venue se rajouter à tout cela et a provoqué une baisse de 95% de l'activité de la plateforme.

Faire le dos rond et rester proche de ses clients

80% des 25 salariés de la plateforme béarnaise ont été placés en chômage partiel. Mais France Boisson continue à intervenir auprès de sa clientèle en les conseillant sur les aides possibles et sur les opportunités d’adaptation. Marie-Laure Delmas, la directrice de la plateforme de Sauvagnon, reste optimiste pour la suite et salue la résilience de ses clients en cette période.

