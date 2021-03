La nouvelle éco : bilan des Soldes : chez Franck Berthier Dijon, on est sur une baisse de 15 % des ventes

Il n'y a qu'à passer devant la boutique Franck Berthier située rue Jean Macé à Dijon pour s'en rendre compte : au dernier jour des Soldes d'hiver, les clients ne se bousculent pas dans les rayons du magasin. Entretien avec Xavier Michel, le responsable de la boutique dijonnaise.

-Quel bilan vous tirez des soldes d'hivers ?

" Le bilan est mitigé. Le démarrage a été plus long, et les clients sont venus plus tard que d'habitude. On est sur un bilan en baisse de l'ordre de 15 %."

-Comment vous l'expliquez ?

"Le couvre-feu et la fermeture des boutiques à 18 heures n'ont pas aidés nos clients à Dijon et la clientèle à l'extérieur de Dijon."

-Des articles qui se sont bien vendus ?

"La vague de froid a été plutôt bénéfique pour nous, les clients se sont rués sur les parkas. Les clients recherchent la nouveauté. Avec deux beaux weekend, les clients se projettent sur des articles d'été."

-Qu'est-ce que vous allez faire des stocks ?

"On a la chance d'avoir des accords avec nos fournisseurs. Ils nous reprennent la marchandise. On ne les garde pas en boutique"

-Est-ce que vous ne risquez pas de manquer de trésorerie ?

"On avance de l'argent pour les achats et après il faut ajuster nos prochains achats"

-Faut-il changer la date et la durée des soldes ?

"Quatre semaines, c'est largement suffisant après on s'adapte au jour le jour avec la crise sanitaire."

Retrouvez l'interview de Xavier Michel, responsable de la boutique Franck Berthier à Dijon, ce mercredi à 7h 15 en écoutant la nouvelle éco sur France Bleu Bourgogne