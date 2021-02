La nouvelle éco : François Bientz de la ferme des Thorains en Puisaye développe son activité

Le Jardin des Thorains à Lavau fourmille d'idées. L'exploitation agricole crée en 2013 propose des fruits et légumes de saison et va ouvrir une épicerie et une jardinerie bio.

A Lavau, les maraichers du "jardin des Thorains", une exploitation bio, proposent des légumes, des fruits, des plantes aromatiques et médicinales mais aussi des plants et des graines. Tout cela en circuit court et en vente directe. François Bientz est le fondateur du projet.

Est-ce que la crise sanitaire a entrainé une augmentation des ventes ou en tout cas de l' intérêt pour le bio ?

C'est vrai qu'en mars dernier , lors du premier confinement nous avons été débordé à la ferme. C'était bien car à cette même période, toutes les foires auxquelles nous devions participer ont été annulées. Nous avons eu le soutien des consommateurs et nous en sommes ravis. Nous avons vu plein de nouveaux jardiniers venir chez nous pour acheter des graines ou des plants, prendre conseils.

C'est un phénomène nouveau selon vous cette envie de faire son jardin ?

Oui c'est un retour aux sources. Les gens ont envie de produire ce qu'ils mangent. Ils ont envie de retrouver les bons fruits et légumes de leurs grands-parents, c'est un peu leur madeleine de Proust. Nous avons une multi activité, c'est-à-dire que nous voulons travailler de la graine à la graine, de la graine au consommateur et à l'assiette en direct. Nous organisons aussi des animations pour que les gens redeviennent autonome au niveau de leur consommation car on note un vrai regain d’intérêt pour cela. Au jardin par exemple, nous offrons à la vente cinquante variétés de tomates en plants mais aussi plus de cent vingt variétés différentes de tomates fruits. L'idée est de faire découvrir plein de gourmandises différentes car nous on appelle cela des gourmandises.

Preuve de l'engouement des consommateurs pour le bio, vous avez des projets de développement ?

Faire du commerce c'est rendre service donc nous avons comme projet de développer encore notre activité. En plus de notre activité de maraichers, nous envisageons d'ouvrir à la fin du mois de février une jardinerie et une épicerie bio sur le domaine à Lavau.