La Nouvelle Éco : Frédéric Lefort, docteur des arbres dans le Berry

« En anglais on parle de “tree chirurgian”. Il n'y a pas d'équivalent en français », regette Frédéric Lefort. L'idée de docteur des arbres illustre pourtant bien la démarche du métier d'arboriste-grimpeur, plus communément dénommé élagueur. Un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années : Frédéric Lefort privilégie plusieurs interventions étalées dans le temps plutôt qu'une taille sévère et adapte sa technique à chaque essence.

La sauvegarde des arbres

C'est cette démarche respectueuse de la plante qu'il a voulu mettre en avant en créant en janvier dernier sa société “Arbre et concept”. Passionné par son métier, il est membre de la Société française d'arboriculture (SFA) et de l’association A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables, Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) et entend participer à son niveau à la sauvegarde des arbres, essentiels à la vie sur Terre.

Matelot à 20 ans

Avant cela, Frédéric Lefort a été pendant onze ans dans la Marine Nationale. « À 20 ans, après mon Bac, j'ai eu envie de voyager », raconte-t-il. Dans la mâture de La Belle Poule et de L'Étoile, les deux voiliers de la marine nationale, il apprend à se hisser à plusieurs dizaines de mètres en toute sécurité, ce qui lui sera utile plus tard.

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il obtient en 2012 un Certificat de spécialisation taille et soin aux arbres. « C'est une formation très complète qui inclut une vraie connaissance botanique », précise-t-il. Il travaille alors pour différentes sociétés privées dans les parcs et jardins à Paris, en Auvergne et dans le Périgord avant de s'installer à son compte à Tournon-Saint-Martin, en Brenne, où il a élu domicile.

À l'exception d'un creux en avril et mai, son activité est en croissance depuis le début de l’année. Il touche une clientèle de particuliers auprès de qui son discours suscite selon les cas surprise, curiosité, voire même enthousiasme.