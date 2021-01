La nouvelle éco : freinées par le confinement et le couvre-feu, les voitures Citiz veulent accélérer à Reims

Comme des airs de faux-départ. Les voitures en auto-partage Citiz ont été lancées en septembre 2020 dans la communauté urbaine du Grand Reims (Marne). L'opérateur proposait huit voitures, dispersées dans huit stations réparties entre Reims et Bezannes. Aujourd'hui ces voitures sont toujours là mais prennent un petit peu la poussière : la faute à un lancement très impacté par la crise sanitaire.

"Quand on regarde le planning des réservations, on suit la courbe épidémique"

Si le premier mois est un succès, avec une centaine d'abonnements au service et environ 200 réservations, la magie disparaît à la fin octobre. Le couvre-feu avancé à 21h, le deuxième confinement, le couvre-feu à 20h puis celui à 18h instauré début janvier n'ont pas épargné l'opérateur. "Là quand on regarde le planning des réservations, on suit la courbe épidémique. En ce moment après 18h il n'y a plus rien, le week-end on cartonne mais jusqu'au couvre-feu", détaille Jean-François Virot-Daub, directeur général de Citiz Grand Est.

Le télétravail propice à l'auto-partage ?

Citiz reste confiant, notamment sur son objectif de déployer une cinquantaine de véhicules à terme dans l'agglomération rémoise. "Comme on le dit depuis le début, ça prendra du temps, là c'est certain qu'avec la crise ça en prend un peu plus. Notre objectif c'est d'être encore là à la fin de l'année", explique le directeur régional de l'opérateur.

Les premiers abonnés sont majoritairement des particuliers, Citiz espère en 2021 en attirer davantage mais surtout allez chercher les professionnels. La crise sanitaire ne semble pas être un obstacle mais un tremplin pour développer le service au plus près des entreprises rémoises.

"Je suis convaincu, qu'avec le contexte, le télétravail etc., nombreuses seront les entreprises qui auront besoin de faire des économies. Nombreuses seront celles à se demander s'il ne faut pas rationaliser leur flotte de véhicules, je suis certain qu'on va pouvoir accompagner un grand nombre de professionnels dans la sortie de crise", espère Jean-François Virot-Daub.

