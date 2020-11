"La nouvelle éco" : Fresnay-sur-Sarthe lance une plateforme de vente en ligne pour ses commerçants

La maire de la commune avait déjà lancé l'idée lors du premier confinement, afin de soutenir l'activité des boutiques. Mais certains commerçants s'étaient montrés réticents. À l'occasion de ce deuxième confinement, Fabienne Labrette-Ménager a insisté et finalement imposé l'idée d'une marketplace communale : un site internet sur lequel on pourra commander et payer ses achats chez les 25 commerçants impliqués, mais aussi prendre rendez-vous chez le coiffeur, réserver une table au restaurant ou sa place pour le prochain spectacle de la saison culturelle. Mise en ligne prévue d'ici 15 jours.

Les commerçants s'engagent à faire vivre la plateforme

"Au départ, certains avaient peur de ne pas avoir le temps de s'en occuper, d'autres de ne pas être assez aguerris à l'outil numérique, raconte Fabienne Labrette-Ménager. On a deux ou trois générations de commerçants donc ce n'est pas forcément évident. Mais moi je ne voulais y aller que si j'avais une majorité de commerçants." Et même si la plateforme sera lancée alors que les magasins vont rouvrir, la commune voit cette plateforme comme un projet pérenne, qui restera un plus et un atout pour l'avenir selon l'élue : "Avec ça, ceux qui partent bientôt à la retraite auront beaucoup moins de mal à vendre leur fonds de commerce, c'est sûr."

La commune prend en charge la construction du site, sa maintenance et son hébergement. Une facture qui s'élève à environ 5 000 €. Les commerçants eux, n'ont rien à payer, pas même de commission sur les ventes réalisées par ce biais. Mais ils s'engagent à faire vivre la plateforme en proposant régulièrement "de nouveaux produits ou de nouveaux services, qu'on voit que ça bouge et que ce ne soit pas périmé", insiste Fabienne Labrette-Ménager.