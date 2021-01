La nouvelle éco : Friginox basée à Villevallier prêt à concevoir des frigos pour le vaccin Moderna

La campagne de vaccination qui s'intensifie en France pourrait permettre à l'entreprise Friginox de conquérir de nouveaux marchés. Bruno Caso est le directeur commercial de Friginox.

Le Frigimed pourrait permettre de conserver des vaccins mais aujourd'hui l'Etat ne vous a passé aucune commande. Comment l'expliquez-vous ?

Les marchés sont régulés par la loi MOP donc l'Etat ne peut pas faire ce qu'il veut en matière de commandes publiques. Nous nous positionnons pour la fabrication de matériel frigorifique pour conserver le vaccin Moderna car il demande des températures autour de -20 degrés, ce qui correspond à ce que nous savons fabriquer. Mais les marchés pour l'acquisition de tels matériels sont très réglementés au niveau national, européen et même mondial. Il n'est donc pas très étonnant que l'Etat ne nous ai pas encore passé commande mais nous voulons faire savoir que nous sommes en capacité de répondre à cette demande.

Vous pensez être concurrentiel et pouvoir répondre rapidement à la demande ?

Il est certain que les industries françaises ont besoin du soutien de l'Etat. Mais les marchés sont difficiles à obtenir car ils sont passés à l'échelle européenne, voire mondiale. Pour autant nous ferons tout pour nous positionner et être compétitifs.

Si Friginox est retenu, serez-vous rapidement en capacité de produire suffisamment de matériel frigorique ?

Oui, nous avons une grande capacité de modulation avec des femmes et des hommes compétents et un équipement industriel qui permettrait de grande cadence de production. Et ce serait bon aussi pour l'économie locale puisque plus nous aurons de commandes, plus nous aurons besoin de main d'œuvre et donc nous pourrions à terme créer des emplois.