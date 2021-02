La Nouvelle Eco : froid et chantiers, le BTP s'adapte dans la Somme

Pas facile de travailler à l'extérieur quand il fait - 7 degrés, ressenti- 10 ou -15 . Certains chantiers peuvent tourner au ralenti, voire s'arrêter. Par exemple on ne coule pas de béton quand les températures sont négatives, on ne fait pas de peinture non plus en extérieur, elle peut geler. Du coup les entreprises s'adaptent et font réaliser des tâches annexes à leurs ouvriers en attendant des jours meilleurs.

A priori il n'y a pas de chantier à l'arrêt dans la Somme actuellement.

Les précisions de Nicolas Blangy, président de la fédération Bâtiment et travaux publics dans la Somme