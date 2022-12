La Nouvelle éco : Gaëlle Brière célèbre Noël avec ses bougies gourmandes

Gaëlle Brière prépare Noël dès le mois de... juin. “Le marché de Noël de Châteauroux est mon meilleur marché de l’année”, confie la jeune Castelroussine. Il lui est donc nécessaire de produire en amont les quantités suffisantes afin de pouvoir satisfaire la demande. Sa marque de fabrique depuis la création de son entreprise, Les Bougies de Gri-Gri, en mai 2020, ce sont les bougies gourmandes en forme de desserts. Cette année dans son chalet place de la République, elle propose de nouveaux modèles : des bougies avec flocons de neige et des donuts recouverts de chantilly.

Des ventes sur internet et sur les marchés

Gaëlle Brière s’est lancée dans la fabrication de ses bougies en 2020 pendant le premier confinement. Encouragée par des amies, elle a commencé à les commercialiser sur la plateforme Etsy puis s ur son propre site tout en continuant à travailler dans un premier temps en tant que commerciale dans la coiffure. Depuis un an, ses bougies sont devenues sa seule activité. “Je suis très présente sur des marchés d’artisans dans le département. J’ai calculé que cette année, j’ai fait 75 jours de marchés”, précise-t-elle.

Elle porte une attention particulière à la matière première qu’elle utilise : de la cire végétale de soja et non de la cire de paraffine comme pour la plupart des bougies que l’on trouve dans le commerce, sans phtalate et sans agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction). “Si certains achètent mes bougies juste parce qu’ils les trouvent jolies, j’ai de plus en plus de gens qui me posent la question. Cela permet aussi d'expliquer pourquoi il y a une différence de prix”, souligne-t-elle.

Pour autant, Gaëlle Brière ne roule pas sur l’or : “je gagne deux fois moins d’argent qu’avant mais je préfère la qualité de vie que j’ai aujourd’hui".