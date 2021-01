La nouvelle éco : galette, les boulangers alsaciens mettent en avant leur savoir-faire artisanal

Alors que ce 6 janvier on fête l'épiphanie, les boulangers dans le Haut-Rhin mettent en avant leur savoir-faire artisanal dans la fabrication des galettes, pour séduire les consommateurs.

Ils se retrouvent en concurrence frontale avec les grandes surfaces qui bradent les prix à 3 euros la galette pour six personnes, alors qu'on la trouve chez les boulangers entre 16 et 20 euros .

Mettre en avant la méthode artisanale des boulangers

Le département du Haut-Rhin met chaque année en avant les meilleures galettes, avec le titre de "galette d'or". Pour Alain Rebert, le président des boulangers du Haut-Rhin, il faut défendre la méthode artisanale face à la production industrielle.

"Nous mettons dans nos galettes du beurre et des œufs frais, des amendes que nous rappons nous-même, un peu de crème pâtissière et du rhum, cela n'a rien à voir avec la production industrielle. Quand certaines chaînes affichent des prix de galettes à 3 ou 5 euros, on passe pour des voleurs, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nos galettes nous les fabriquons artisanalement, c'est ce qui explique la différence de prix," précise l'artisan.

Grosse activité pendant l'épiphanie pour les boulangers

Pendant cette période d'épiphanie, les français consomment près de 30 millions de galettes. C'est une grosse période pour les boulangers. Chez Alain Rebert, ce sont au total 4.000 galettes qui seront produites jusqu'à la fin du mois de janvier, dans ses six magasins, installés dans l'agglomération de Colmar.

