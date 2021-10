La nouvelle éco : Géfiroga qui détient Midica résiste à la crise sanitaire et embauche de nouveaux salariés

Le groupe Géfiroga sort d'une période difficile. Au pic de la crise sanitaire, comme de nombreuses enseignes, les magasins ont dû fermer pendant de nombreuses semaines. Mais le groupe a résisté assure Olivier Garrigou, le directeur de Géfiroga.

"Notre volonté, a été de préserver les emplois au maximum mais certains départs n'ont pas été remplacés. Ce qui nous a permis de conserver les emplois, c'est d'utiliser l'activité partielle pour faire de la formation. Aujourd'hui nous avons 380 salariés, nous avons embauché grâce à l'ouverture d'un nouveau magasin près de Mazamet (Tarn) en août et parce que la reprise de l'activité nous a permis de réembaucher", précise Olivier Garrigou.

Une histoire de famille

"L'histoire commence en 1946, quand mon grand-père Marcel crée un magasin qui, à l'époque, s'appelait Midi Caoutchouc, sur la place de la Trinité, à Toulouse", raconte Olivier Garrigou. Ce premier magasin se situait tout près de la boutique actuelle. Il grandit, se diversifie, devient "Médica" dans la bouche des Toulousains et ce nom est conservé.

"Mon père, en 1976, reprend l'entreprise, la fait grandir, évoluer, introduit de nouvelles enseignes, en particulier du sport avec à l'époque Intersport La Hutte, qui était vendue au troisième étage de Médica. On trouvait des planches à voile, des skis, ça paraît improbable aujourd'hui mais c'était le cas. Il développe le groupe en créant Géfiroga qui est l'entreprise qui détient maintenant le magasin Médica et nos neuf Intersport et nos deux Blackstore (prêt-à-porter)", précise Olivier Garrigou.

Le choix du sport

Olivier Garrigou explique que Médica dans les années 1970 et 1980, était "le magasin de la maison et des loisirs". À l'époque, son père avait créé un partenariat avec Intersport La Hutte. C'est le début de la branche sport du groupe. Il existe désormais neuf magasins Intersport dans l'agglomération toulousaine et l'ancienne région Midi-Pyrénées, le Tarn et le Lot. Le dernier a été ouvert à Mazamet, en août cette année.

Le groupe fait aussi l'acquisition de 230 hectares de forêt. "On a toujours eu, aux côtés du commerce, des activités diversifiées, différentes. Mon père avait lancé une activité dans l'industrie du caoutchouc par exemple. En ce qui concerne la forêt, on a la conviction que c'est essentiel dans l'évolution actuelle des matières premières. C'est un excellent complément au commerce. Et puis, d'autre part, parce que dans notre approche de lien aux territoires et de proximité aux territoires, la production forestière est un ancrage très fort", explique Olivier Garrigou.