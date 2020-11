La Nouvelle Éco : Géo'local31, une plateforme pour maintenir le lien entre consommateurs et commerçants locaux

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse lance Géo'local31, une plateforme en soutien aux petits commerçants obligés de fermer. Le site propose de recenser les commerces du département et de les géolocaliser, pour faciliter le lien avec les consommateurs malgré le confinement.

Les petits commerces, de nouveau fermés depuis le nouveau confinement, se mettent de plus en plus au "click and collect" pour poursuivre leur activité

Une carte virtuelle de tous les commerces de proximité du département qui continuent leur activité malgré le confinement tout en restant fermés : c'est ce que propose la plateforme Géo'local31, lancée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, en partenariat avec le département de Haute-Garonne et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Garonne.

La plateforme, facilement accessible via le site de la CCI de Toulouse, est ouverte gratuitement à tous les commerçants, alimentaires comme non alimentaires. Elle fonctionne comme un site de géolocalisation des petits commerces du départements, et permet au public de recenser et localiser l'ensemble des commerces de proximité fermés, mais proposant de la vente sur commande, en livraison, ou à récupérer directement en magasin, le fameux "click and collect".

"Ca peut permettre aux consommateurs de mieux visualiser quels sont les commerces de proximité encore en activité, et de découvrir de nouveaux commerçants" explique Patrice Falcou, vice-président de la CCI de Toulouse en charge du commerce. Et pour les commerces, "c'est un plus non négligeable, ça donne de la visibilité, même en étant fermé".

La plateforme se veut comme un moyen de remettre en valeur le commerce de proximité et contrer la fuite des consommateurs vers les sites de géants comme Amazon.

Et pour les commerçants ne maîtrisant pas très bien l'outil internet, la CCI de Toulouse propose des formations et un accompagnement vers le numérique afin d'aider les commerces à passer au 2.0.