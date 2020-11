La nouvelle éco : Géochanvre à Lézinnes se lance dans la fabrication de masques pour enfants

Depuis la rentrée, le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de six ans scolarisés en primaire. Une entreprise de l'Yonne, Géochanvre a décidé de produire des masques pour les enfants. les premières commandes sont parties cette semaine.

Dans la nouvelle éco ce matin on reparle de l'entreprise Géochanvre basée à Lézinnes près de Tonnerre. En mars dernier, cette société qui fabriquait des rouleaux de paillage a proposé une alternative aux masques made in china : le masque fait en chanvre. Un million et demi ont été vendus depuis le début de la crise sanitaire. Et aujourd'hui Géochanvre a décidé de fabriquer aussi des masques pour enfants. Gérald Bayette est le directeur commercial de Géochanvre

-Depuis lundi, les enfants dès l'age de six ans doivent porter des masques à l'école, êtes-vous prêt à répondre à la demande des parents ?

Nous sommes prêt et nous avons sorti un modèle qui est adapté au visage des enfants dès six ans. Des commandes sont parties hier.

-Avez-vous déjà reçu des commandes de collectivités locales ou de l'éducation nationale pour ces masques enfants ?

Pas encore, on en attend. Nous avons contacté des collectivités et on espère qu'ils se tourneront vers nous.

-Vous vendiez vos masques 90 centimes d'euros au départ c'est désormais 35 centimes d'euros. Comment avez-vous réduit les coûts?

En travaillant sur la productivité. Fabriquer et vendre un million et demi de masques nous a permis de réduire les coûts . ET puis ces masques pour enfants seront plus faciles à monter que ceux pour adultes grâce notamment à un tutoriel plus adapté que nous fournissons avec. Le masque peut être monté en moins d'une minute. Cela reste un délai raisonnable.

-Comment se porte le marché des masques aujourd'hui ?

Aujourd'hui le consommateur revient vers nous pour l'achat en ligne. Les collectivités aussi et c'est une nécessité de privilégier un masque en matière naturelle, recyclable, face au masque en plastique. Il faut absolument limiter les déchets.