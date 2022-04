La nouvelle éco : Geotrend, la start up toulousaine spécialisée dans l'analyse stratégique

La startup toulousaine Geotrend, spécialisée dans la veille stratégique, fait partie de la sélection « 100 start-up où investir en 2022 » récemment dévoilée par le magazine Challenges. Rencontre avec son président et co-fondateur Thomas Binant.

Commençons par une définition, l'analyse stratégique que vous faites, ça consiste en quoi ?

Ça consiste à apporter des bonnes informations aux entreprises pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées.

Dans tous les domaines ?

Dans tous les domaines, que ce soit des environnements géopolitiques, concurrentiels, innovants. De bien voir les bonnes informations qui vont aider à faire les bons investissements. Également, trouver de nouveaux marchés sur lesquels ils pourront se développer. Nous, on est une brique qui apportons de l'information analysée par notre client. Et après, ce sont nos clients qui, grâce à cette information, pourront prendre les décisions de manière éclairée.

Vous utilisez l'intelligence artificielle ?

Oui, il faut savoir que en recherche d'informations, quand on recherche sur Internet, quand on recherche sur des bases de brevets, des bases privées, cela demande une certaine méthodologie pour trouver la bonne information. Et ça demande surtout beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on a développé une IA qui a cette capacité à pouvoir chercher de l'information à une vitesse assez vertigineuse et ce qui permet d'aider ces personnes là à être beaucoup plus productives, beaucoup plus efficaces à la fois dans la recherche d'informations, mais également dans l'analyse et dans la préconisation ou les recommandations qui pourront faire à leur direction.

Vous travaillez pour de grands noms, lesquels ?

On travaille pour Airbus, L'Oréal, Thalès, Safran, Air Liquide, des grands groupes industriels français et on commence à avoir des clients à l'international.

Et vous avez besoin d'investisseurs pour accélérer ?

On a aujourd'hui une croissance de 100% par an. C'est un marché qui est en train de se développer et qui est en train d'exploser, notamment avec les différentes crises qu'on a pu subir la crise sanitaire du COVID et maintenant la crise avec le conflit en Ukraine. Ça demande au monde de se réinventer, de trouver des nouveaux fournisseurs, de trouver de nouveaux marchés. Et on a une vraie solution qui permet aux entreprises de pouvoir y arriver très bien.

A SAVOIR : Geotrend compte 26 collaborateurs et est appelée à embaucher.