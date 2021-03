La nouvelle éco : Germicopa, leader de la création de variétés de pommes de terre, poursuit sa croissance

Conséquence de la crise sanitaire, le marché de la frite congelée s'est effondré en raison de la fermeture des restaurants et espace de vente à emporter. En revanche, le marché du frais a augmenté, avec un intérêt des consommateurs pour les pommes de terre cuisinées à la maison. Dans ce contexte particulier, selon Vianney Gerigeon, chef de produit, "Germicopa poursuit sa croissance."

L'entreprise, qui a créé la Charlotte, se déploie dans 70 pays

Elle ne s'appelait pas encore Germicopa, mais cette entreprise a créé en 1981, la Charlotte, l'une des pommes de terre les plus appréciées en France et en Europe. Aujourd'hui, avec 70 salariés, un siège social à Quimper, une station de recherche à Châteauneuf-du-Faou et deux plateformes de stockage et d'expédition à Landivisiau (Finistère) et Auchy-Les- Hesdin (Pas-de-Calais), elle produit et vend 100.000 tonnes de plants de pommes de terre, dans 70 pays.

Les dates de création des variétés emblématiques de pommes de terre de germicopa - Germicopa

"Poursuivre la recherche pour s'adapter aux changements sociétaux"

Le programme de recherche de Germicopa s'appuie sur 1.000 génotypes disponibles. Les chercheurs travaillent sur les goûts, les textures, les couleurs, des variétés industrielles (frites, chips, flocons, fécule) ou du frais, (avec Amandine en variété phare). Selon Vianney Gerigeon, chef de produit chez Germicopa, "la recherche se poursuit aussi pour adapter les variétés et les rendre plus résistants" aux maladies, au mildiou évidemment, et aux ravageurs. Cette recherche prend en compte les évolutions sociétales et notamment écologiques avec les évolutions sur les législations de l'emploi des produits phytosanitaires. Bref, Germicopa ne manque pas de travail.