La nouvelle éco : Gimbert Surgelés relocalise dans le Gers une unité de production basée en Chine

Stéphanie Pistre, vous êtes lauréate d'un appel à projets en Occitanie pour relocaliser de l'activité industrielle. En quoi consiste ce projet ?

Nous allons relocaliser l'une de nos activités actuellement réalisée à l'étranger en Chine, dans une usine dans le Gers. C'est un projet un peu fou, mais effectivement, aujourd'hui, nous travaillons des produits de la pêche en Chine et nous prévoyons de relocaliser cette activité sur notre site à Fleurance même.

Pourquoi vous dites que c'est un projet un peu fou ?

Gimbert Surgelés est une PME gersoise dans un milieu très rural et agricole, donc déjà un peu atypique par la vente de produits de la mer, et c'est un projet fou puisque effectivement, nous allons rapatrier une activité manufacturière monopole de la Chine dans notre siège social à Fleurance. Cela va être une première française, voire européenne le fait de rapatrier une activité manufacturière chinoise au cœur du tissu d'un tissu rural en France.

Vous allez créer de l'emploi ?

C'est notre objectif. Nos lignes vont être automatisées mais il y a bien évidemment besoin de main-d'œuvre pour alimenter ces lignes de production et pour assurer la maintenance industrielle. Notre entreprise compte 65 emplois et effectivement, au terme du déploiement de cette unité de production, nous souhaitons créer entre une petite vingtaine d'emplois qui seront donc exclusivement basés sur Fleurance. Le profil des emplois ? : des ouvriers de production, des techniciens de maintenance et ensuite des laborantins.

Et financièrement, comment est ce que vous allez vous y prendre ?

C'est un investissement qui nécessite une enveloppe d'environ 7 millions d'euros, nous avons été aidés par le plan France Relance à hauteur de 1 million 385 mille euros. On va donc devoir faire appel à peut-être d'autres fonds, qu'ils soient régionaux ou européens et ensuite des fonds par emprunt bancaire ou d'autres fonds privés pour pouvoir arriver à cette enveloppe globale.

Quand est-ce que pourrait commencer l'activité ?

Il est prévu qu'elle se fasse en deux étapes, une première étape pour le déploiement de la ligne de conditionnement sur le premier semestre 2022. Puis fin semestre 2023 la construction d'un bâtiment dans le prolongement du bâtiment existant.