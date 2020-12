La Nouvelle Eco : Global POS aide les petits commerçants

Aujourd’hui, plus que jamais, les petits commerçants doivent rivaliser d’ingéniosité pour attirer le client.

Durant les confinements, certains commerçants indépendants se sont lancés dans la vente en ligne et ça n’a pas été simple pour tout le monde. Pour les fêtes de Noël, là encore, ils doivent faire preuve d’innovation, modifier leurs habitudes de vente et multiplier les solutions d’achats. Il y a une entreprise qui a décidé de les aider. Ça s’appelle Global Pos, elle est à Baillargues et, depuis 2004, elle est spécialisée dans les solutions de paiement pour les commerçants.

Qu’a-t-elle prévu pour aider les petites boutiques ?

Elle leur propose l’une de ses solutions de cartes cadeaux numériques. Concrètement, on connait le concept des cartes cadeaux à offrir, surtout développés dans les grandes chaines de magasins. ClicKdo, c’est la même chose mais adapté pour les petits commerçants, le tout de manière numérique.