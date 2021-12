La nouvelle éco : Gogaille, un nouveau concept de l'hôtellerie débarque à Limoges

Gogaille débarque à Limoges ! Gogaille est la marque d'un nouveau concept d'hôtellerie et de restauration en centre ville. A Limoges le restaurant qui est avant tout un point de rencontres vient juste d'ouvrir rue Adrien Dubouché, et d'ici quelques mois il y aura aussi des hébergements "Les loges".

Limoges est la première ville qui a été choisie par Gogaille pour développer son nouveau concept. Un concept qui allie la restauration et l'hôtellerie dans plusieurs lieux du centre ville. Gogaille est aussi une marque créée par de jeunes associés qui ont travaillé plusieurs années dans le secteur de l'hôtellerie et dont le président est Hugues van Heesewijk.

Un hôtel destructuré dans des lieux stratégiques

Pour le moment seul le restaurant "Les échoppes" a ouvert rue Adrien Dubouché mais prochainement ce sera le tour des hébergements "Les loges" c'est à dire des chambres réparties dans des immeubles place d'Aine et rue de la préfecture. "On a voulu séparer la partie restauration qui est le lieu de rencontres et de convivialité avec celle des chambres, là où on se repose" explique Hugues van Heesewijk. Mais les adresses n'ont pas été choisies au hasard "L'idée c'est de remettre de l'hospitalité au cœur de la ville et on intègre des immeubles anciens rénovés, des bâtiments historiques comme l'ancienne prison où sont installées Les échoppes" poursuit le président de Gogaille qui compte s'étendre bientôt dans d'autres villes comme Tours, Poitiers et Orléans.

Limoges une ville idéale pour Gogaille

"Ce que nous proposons c'est vraiment l'hôtellerie de demain" explique aussi Hugues van Heesewijk qui déplore le fait que depuis des années les hôtels se sont installés en périphérie des villes. Et s'ils ont choisi Limoges pour leur première implantation c'est parce que la ville répond à tous les critères. "Limoges est pour nous une ville parfaite avec sa taille assez conséquente, on a un maillage du centre ville avec beaucoup de commerces, une vraie vie de quartier, un patrimoine historique qui nous convient et une gare accessible à pied" précise encore le fondateur de Gogaille. Dans le restaurant où on dispose même d'un fournil pour faire le pain on peut aussi déguster des produits du terroir qui viennent de Nouvelle Aquitaine.

Gogaille à Limoges c'est aussi 30 emplois créés et un investissement de 5 millions d'euros.