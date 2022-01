La nouvelle éco : "Golden Georges", le jeu vidéo qui permet de se mettre dans la peau d'un footballeur

Le jeux vidéo pour mobile "Golden Georges" qui vient de sortir est créé par un Toulousain. Né en Centrafrique, venu étudier à Blagnac (31), Teddy Kossoko créé des contenus sur les mythes et légendes d'Afrique. "Golden Georges" est inspiré de la vie de l'ex footballeur devenu président : George Weah.

Le jeu vidéo pour mobile "Golden Georges" est un hommage à George Weah, l'ancien footballeur du PSG ballon d'or devenu président du Libéria. Il est conçu par l'entreprise "Masseka Game Studio" que dirige Teddy Kossoko.

Son ambition ? : "Bâtir de nouveaux ponts entre l'Afrique et le monde en utilisant les jeux vidéos."

Jeux 100% gratuit

Ce concepteur de jeux vidéo toulousain, spécialisé dans les mythes et légendes d'Afrique est né en Centrafrique. Il est arrivé en 2012 à Blagnac pour y faire ses études et il s'est rendu compte de la puissance des jeux vidéos et de la méconnaissance de la culture africaine.

"Golden Georges" est disponible gratuitement sur le Google Play Store l'Apple store. Sa sortie s'est faite en simultané avec le début de la coupe d'Afrique des Nations.