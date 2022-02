La nouvelle éco : GRDF recrute 49 apprentis et 27 CDI en Picardie

GRDF recrute dans les Hauts-de-France. La société de distribution de gaz propose 49 postes en alternance pour la rentrée prochaine et 27 postes en CDI dès maintenant. Ces postes sont destinés à celles et ceux qui sont attirés par les métiers techniques et commerciaux : techniciens gaz pour la maintenance du réseau et des poses de compteurs, chargés de relation clientèle, conseillers commerciaux et management.

Profils recherchés du Bac pro au Bac+5

Pour l'alternance, il est possible de postuler avec un Bac Pro jusqu'à un Bac+5. Les femmes peuvent également postuler aux métiers techniques "car les outils sont adaptés", selonSophie Ducoulombier, chargée de recrutement. En 2021, GRDF a formé 90 alternants dans les Hauts-de-France. Sur le 41 diplômés, la société en a recruté 12. Les alternants peuvent bénéficier d'aides au logement et d'aides pour passer le permis.

Des postes techniques et commerciaux sont également proposés pour les 27 CDI.