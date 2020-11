La nouvelle éco : à ''Grenoble école de management" on étudie"le réflexe Amazon" pendant le confinement

Les commerces non essentiels ne rouvriront pas avant, au mieux, le premier décembre. Depuis l'annonce du "reconfinement", de plus en plus de voix s’élèvent contre les géants de l'e-commerce. Les « petits commerces locaux » tentent de riposter en créant de nouvelles plateformes. Mais comment lutter face au "réflexe Amazon" ? Albanne Grandazzi, professeur à GEM, spécialiste des nouvelles formes d’organisations était l'invitée de "La nouvelle éco" de France Bleu Isère ce vendredi à 7h15.

Pourquoi ces plateformes ont-elles mauvaise presse ?

Amazon représente un peu cette bataille, pourquoi cette mauvaise image ? Eh bien parce que ces plateformes mondiales sont sorties relativement gagnantes des premiers mois de confinement qu'on a connus au printemps dernier. Amazon communique ces derniers jours sur une augmentation de presque 40 % de son chiffre d’affaires sur le troisième trimestre 2020 par rapport à l’année passée. C’est ce déséquilibre qui est à la source de ce sentiment aujourd’hui.

Pour autant, ces chiffres montrent que nous sommes nombreux à utiliser ces plates-formes malgré leur mauvaise image

Peut-être est-ce parce qu’on n'a pas vraiment le choix aujourd’hui. On cite Amazon, mais il y a aussi Cdiscount en France, et quelques grandes enseignes comme Leclerc qui captent l’essentiel de ces flux. Aujourd’hui, on le voit, il y a l’alimentaire qui est ouvert et puis pour les autres types d'achats, finalement Amazon reste le réflexe et la solution la plus efficace pour beaucoup.

Qu’y a-t-il de différent entre Amazon et la plate-forme internet de King jouet ou de Toys R Us ?

C'est vrai qu'il s'agit aussi de grandes enseignes qui importent aussi des produits de l’étranger et ont aussi des sites internet performants. C’est d’ailleurs pour ça qu’Amazon regrette d’avoir cette position de bouc émissaire, car finalement ce n’est pas le seul acteur de cette économie. On voit qu’aujourd’hui le débat se polarise entre "méchantes plateformes" versus "gentils petits commerces", mais ce débat est mal posé.

Les petits commerces développent leurs propres plateformes en ligne, notamment "en bas de ma rue", comment faire pour que les consommateurs aient aussi le réflexe d'utiliser ces plateformes de commerces locaux ?

C’est tout l’objectif et toute la difficulté. Il ne faut pas se battre contre le modèle de plateforme, mais il faut plutôt imaginer et commencer à développer des alternatives de plateformes. C’est ce sur quoi on appuie notre travail ici à GEM, au sein de la chaire «Territoires en Transition, vers de nouveaux services aux citoyens ». Le but, c’est bien de se dire qu'il faut mettre l’économie des plateformes au service des acteurs des territoires locaux. Il faut travailler sur les habitudes des consommateurs.

