La nouvelle éco : Gump, une application pour trouver des travailleurs indépendants héraultais autour de soi

Une application pour trouver des artisans indépendants autour de chez soi : Gump. Elle est gratuite pour les particuliers lancée par un artisan et sa fille à Fabrègues. Il faut la télécharger puis se géolocaliser pour trouver autour de soi des artisans, des graphistes indépendants, des petites entreprises de communication. Les professionnels peuvent s'inscrire pour être recensés en payant un abonnement mensuel. Entretien avec Justine Pévérelly, co-fondratrice de l'application Gump.

Le but de votre application, c'est donc de recenser et de mettre en avant des artisans héraultais ?

C'est ça. On a décidé de créer une application pour aider les entrepreneurs de la région à se développer localement. Notamment les entrepreneurs qu'on appelle nous les "invisibles." C'est à dire ceux qui n'ont pas de commerces, pas d'enseignes, ceux qui travaillent soit de chez eux, soit en prestation chez les particuliers. Les artisans en font partie, mais il y a aussi d'autres secteurs d'activité qui sont référencés sur l'application.

Par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette application ?

On a les artisans. On a aussi pas mal de personnes qui travaillent dans la communication. On a des graphistes, des petites agences de communication à taille humaine, des esthéticiennes, des coiffeurs à domicile. Du moment que ce sont des activités qui se pratiquent à domicile. Le but, c'est d'avoir vraiment une diversité, d'avoir un maximum de choix pour le particulier.

Pour les professionnels qui correspondent à ces critères. Comment on fait pour s'inscrire ?

La première étape c'est de télécharger l'application qui est gratuite et de se créer un compte particulier. La deuxième étape, c'est de créer son compte professionnel et de remplir toutes les informations, les actualités et les photos des liens vers un site Internet. En fait, on met à disposition du professionnel un véritable support de communication au delà du recensement sur la carte de Gump.

Et ce support de communication, on l'appelle la fiche entreprise. Ça s'apparente un peu à un site Internet. C'est l'entre deux entre les réseaux sociaux et le site Internet. Les professionnels peuvent choisir un design personnalisé. On peut également en produire des sur mesure à la demande pour des professionnels qui pourraient avoir une activité un peu atypique et qui aimeraient quand même avoir un design qui puisse illustrer un maximum ce qu'ils font.

Pour les particuliers, comment ça fonctionne ?

L'idée, c'est vraiment pareil : de télécharger l'application, de créer un compte particulier et de se géolocaliser sur la carte pour voir quels sont les professionnels qui se trouvent aux alentours. On va pouvoir cliquer sur la fiche entreprise d'un professionnel et avoir accès à toutes ses informations.

Combien ça coûte d'utiliser votre application ?

Pour les particuliers, c'est gratuit. Pour les professionnels qui veulent être référencés, ça prend la forme d'un abonnement soit mensuel, soit annuel. Mais on a trois mois d'essai gratuit, dans tous les cas. Puis l'abonnement est de 14,90 euros par mois. On a essayé de vraiment proposer un abonnement extrêmement raisonnable en termes de tarifs.

Plus d'informations sur cette application, Gump, ici.

La nouvelle éco : Gump, une application qui recense les travailleurs indépendants autour de chez soi. Copier