La Nouvelle Eco : Halfonse, l'assistant pédagogique digital pour le suivi des stages et de l'alternance

Halfonse est une plateforme numérique qui se veut le premier assistant pédagogique digital, accompagnant les écoles, les étudiants et les entreprises dans le suivi du stage et de l'alternance. Elle a été créée par deux jeunes diplômées en marketing digital dont l'iséroise Maud Houssais.

Maud Houssais, vous êtes une jeune entrepreneuse de 24 ans. Avec votre amie Cécile Poch, rencontrée durant vos études, vous avez déjà créé, il y a 9 mois, votre entreprise. Il s'agit d'une plateforme en ligne que vous avez baptisée Alphonse. Alors, d'où vous est venue cette idée?

Maud Houssais : En fait, avec Cécile, après cinq ans d'études et 10 ans d'études cumulées à nous deux, on avait vraiment un besoin de trouver du sens à ce que l'on voulait faire plus tard. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 75 % des 18-24 ans qui avaient peur de l'avenir. Et donc, on est là pour les accompagner, pour qu'ils soient suivis tout au long de leur parcours professionnalisant et qu'ils prennent confiance en eux, en leurs compétences.

Parce que vous avez remarqué que finalement, quand ces jeunes vont en stage ou en alternance, quand ils sont dans l'entreprise, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et se sentent perdus. C'est cela ?

Exactement. En fait, aujourd'hui, il y a très peu de suivi parce qu'il y a une augmentation croissante des effectifs dans les écoles. Et donc, on a pu voir, par exemple, l'émergence du mouvement #Balancetonstage. Les étudiants parlaient des risques psychosociaux auxquels ils étaient soumis, notamment du sexisme. Et ils avaient besoin d'un accompagnement parce qu'aujourd'hui, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes sur ces questions-là.

Comment ça fonctionne, cette plateforme?

Cette plateforme, elle a trois accès. Un accès qui est dédié à l'école, sur lequel ils peuvent piloter toute la période professionnalisante et notamment prévenir les risques psychosociaux et prendre des nouvelles de l'alternance du stagiaire. Ensuite, l'étudiant, lui, peut prendre connaissance de l'acquisition de compétences et de sa progression. Il est suivi dans un espace sécurisé, en toute confiance. Enfin, l'entreprise, elle, elle a les clés managériales pour accompagner l'alternance du stagiaire et elle se rend compte aussi de sa montée en compétence. Tout cela, grâce à cette plateforme qui agit comme un vecteur d'employabilité.

Qui est Halfonse ?

Halfonse a donné son nom à la plateforme imaginée par Maud et Cécile -

Halfonse, c'est un petit personnage qui leur pose des questions et qui vient à leur rencontre pour aider l'étudiant tout au long de la période de stage. Il permet d'identifier les risques psycho-sociaux que peuvent rencontrer les étudiants en entreprise, par exemple.

Et vous avez des clients, déjà?

Aujourd'hui, on est soutenu par plusieurs écoles et partenaires, dont Ed Tech France, et nous sommes en pourparlers avec plusieurs écoles. Il y a un texte de loi qui est passé récemment et qui incite justement les écoles à mieux suivre leurs alternants et leurs stagiaires, leurs étudiants en dehors de l'établissement. Nous, notre but, c'est vraiment d'accompagner le plus d'étudiants possible, pour être à leurs côtés et leur permettre de se réaliser professionnellement et personnellement, mais aussi d'accompagner les écoles et les entreprises, dans ce chemin vers la vie professionnelle, afin que l'entrée dans le monde du travail soit réussie.