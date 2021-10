La Nouvelle éco : "Handivirtual" ouvre le champ des possibles professionnels, à Laval pendant cinq jours

Dans la Nouvelle Eco tous les jours sur France Bleu Mayenne, on met en lumière des initiatives locales ! Ce matin, on vous parle d'"handivirtual". Ou comment la réalité virtuelle peut aider les personnes en situation de handicap, ou avec un problème de santé, à s'intégrer dans le marché de l'emploi. Du 04 au 08 octobre, le Laval Virtual Center accueille l'évènement "Handivirtual" pendant cinq jours. C'est organisé par l'association "Compétence Emploi", liée à Cap Emploi. Mélanie Michel, la directrice de "Compétence Emploi". La réalité virtuelle peut permettre de découvrir des métiers, et de reprendre confiance :

c'est gratuit ! Il est recommandé de s'inscrire.

On vous met le lien vers Cap Emploi

le numéro de téléphone : 02.43.56.66.63

