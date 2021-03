La Nouvelle Eco : Happy Kozette, le nettoyage écolo de Bordeaux

En 2016, Eléonore Dray décidait de plaquer son emploi dans la restauration à Bordeaux pour créer son entreprise de nettoyage écolo: Happy Kozette. Un service auquel les entreprises font de plus en plus appel depuis la crise sanitaire.

Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises spécialisées dans le nettoyage ont vu leur demande exploser. L'entreprise Happy Kozette, qui propose un nettoyage 100% écolo, fait partie de celle qui séduisent de plus en plus les patrons dans le centre ville de Bordeaux.

Propulsée par la crise sanitaire

Si Eléonore Dray avait déjà bien identifié son marché (le nettoyage en entreprise dans l'hyper centre de Bordeaux) et installé son activité depuis 2016, la crise sanitaire a fini de la conforter dans son choix. "Cette crise ne m'a pas amené de nouveaux clients, par contre, ceux qui faisaient appel à moi une fois par semaine me demandent désormais de venir tous les jours ou presque" se réjouit-elle. "J'ai donc désormais beaucoup plus de visibilité aux commandes de ma petite entreprise!"

A côté de cette demande de nettoyage et de désinfection en hausse, de plus en plus d'entreprises ont également pris conscience à la faveur de cette crise de la nécessité d'inclure de l'écologie dans leurs actions au quotidien. Ce qui là aussi, a permis à Eléonore d'être présente, Happy Kozette mettant en avant depuis 2016, son positionnement écolo avec des produits éco-certifiés et sans javel. La bordelaise a aussi poussé la démarche jusqu'au bout en achetant un vélo triporteur, et en en faisant son moyen de déplacement unique. "

Je fais 20 km par jour à peu près, c'est clair que ça entretient! Moi je n'ai pas besoin d'aller en salle de sport ou courir sur les quais le weekend!

Pour joindre Eléonore Dray : 06.58.56.33.26

