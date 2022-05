La Nouvelle Eco : HB24 recrute des charpentiers et des menuisiers pour la construction bois

"On cherche des gens motivés, rigoureux qui ont l'esprit d'équipe et l'esprit d'initiative" détaille le gérant d'Horizon Bois Geoffroy Saguet. Il cherche à recruter cinq à dix personnes, des menuiseries et des charpentiers pour la construction bois. L'entreprise de Savignac-les-églises compte 25 salariés et elle est spécialisée dans la construction bois de maisons et d'immeubles en Nouvelle-Aquitaine. Elle souhaite recruter car il y a de plus en plus de demandes "le bois est aussi durable que le béton et les délais de construction sont trois fois plus rapides". Elle répond aussi selon Geoffroy Saguet aux nouvelles normes de construction.

Comme de nombreuses entreprises, HB 24 doit s'adapter à la pénurie de matières premières "les délais sont multipliés par quatre. Avant où il fallait trois semaines, c'est maintenant 12 semaines" précise Geoffroy Saguet. Le bois non transformé vient de France, le non transformé vient d'Europe et de l'étranger et il y a des pénurie depuis la crise sanitaire. Par ailleurs, les prix ont augmenté "parfois jusqu'à 100% de hausse" explique Geoffroy Saguet "il y a eu une baisse de prix avant le début de la guerre en Ukraine mais les tarifs ont augmenté juste après".