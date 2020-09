La Nouvelle Eco : "Helite Airbag Technology" ou l'histoire d'une success story côte-d'orienne

C'est l'histoire d'une "success story à la côte-d'orienne" ! La société "Hélite" basée à Fontaine-lès-Dijon, déjà numéro 1 mondial des airbags pour les motards avec 150 000 exemplaires vendus dans le monde et connue également pour avoir développé les tout premiers airbags pour les cyclistes, lance depuis cet été le "e-turtle".

Un airbag ultra moderne avec puces et capteurs

Une version électronique, un airbag ultra-moderne avec des puces et des capteurs dans le gilet porté par le motard et sur la fourche de son deux-roues. Il permet au motard de ne plus être relié à sa moto par une sangle. C'est Gérard Thévenot qui a fondé la société en 2002. Il nous explique comment tout a commencé.

L'aventure débute dans l'aéronautique

"J'avais une autre société qui s'appelait et qui s'appelle toujours "la Mouette" on fabriquait des ailes deltas et des ULM. Ce sont des sports où il y a beaucoup d'accidents et je voulais vraiment développer une protection passive, même si le pilote fait une erreur, qu'il puisse bénéficier d'une deuxième chance".

Séance de crash test pour tester les airbags de la société - Hélite

Plus de mortalité dans le monde des motards

Mais très vite, Gérard Thévenot va changer de direction. "Quand j'ai commencé à travailler sur le développement de ces airbags, je me suis aperçu que j'avais une dizaine de vies à sauver par an dans l'aéronautique contre 800 par an en France dans le domaine de la moto. Il était donc bien plus intéressant du côté humain, mais aussi au plan industriel de fabriquer des produits pour protéger des motards."

En 2002 il fonde Hélite

En 2002, lorsqu'il fonde Hélite, Gérard Thévenot est tout seul. "Une fois que le développement a commencé j'ai embauché des ingénieurs. Et petit à petit nous sommes montés en puissance pour arriver aujourd'hui à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et bientôt une quarantaine d'employés". Si la météo le permet, le nouveau gilet airbag baptisé "e-turtle", sera au centre d'une batterie de tests et même de "crash-tests" lundi prochain, 21 septembre, sur le circuit de Dijon-Prenois.

Gérard Thévenot, PDG-fondateur d'Hélite, est l'invité de La Nouvelle Eco de France Bleu à 7H15 ce mercredi 16 septembre 2020.