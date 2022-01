Avec la hausse des prix de l'énergie, les entreprises de rénovation énergétique voient les demandes affluer. A Amiens, l'entreprise Hello Watt installée depuis un peu plus d'un an va déjà s'agrandir et veut doubler ses effectifs en recrutant 70 personnes.

La Nouvelle éco : Hello Watt a de l'énergie et recrute à Amiens!

La Nouvelle éco de France Bleu Picardie met en avant une entreprise qui a de l'énergie à revendre : Hello Watt, une société qui fait du conseil en énergie et en transition énergétique auprès de particuliers. Après Paris, Hello Watt avait installé ses bureaux à Amiens il y a un peu plus d'un an. Face à la demande grandissante des installations de panneaux photovoltaïques ou d'isolation des foyers, l'entreprise a décidé de déménager et de s'agrandir.

Hello Watt vient de s'établir près de la gare et veut doubler ses effectifs amiénois en recrutant 70 personnes de différents profils. Réécoutez l'interview de Sylvain Le Falher, président et cofondateur d'Hello Watt en cliquant sur le replay ci-dessous.