La nouvelle éco : "Helpicto" à Toulouse aide ceux qui ne parlent pas à communiquer

C'est une application toulousaine qui va sûrement changer la vie de nombreuses personnes, qui ont du mal ou qui ne peuvent pas parler. Helpicto, une application développée par Corpus Solutions, est une entreprise toulousaine basée à Montaudran.

L'idée est venue à Anthony Allebée et ses associés en rencontrant Arthur. Ce jeune Toulousain a 16 ans, il est autiste et "non verbal", il ne peut pas parler. Depuis des années, il utilise des pictogrammes, des images pour arriver à communiquer avec son entourage. Mais Arthur doit trouver celles qui lui conviennent dans un classeur en papier, un peu encombrant et surtout abîmé.

"Pour faciliter et fluidifier la communication d'Arthur avec son entourage", Corpus Solutions a mis au point Helpicto : ce traducteur de la voix à l'image permet ensuite à "la personne d'aller s'appuyer sur un clavier de pictogrammes pour construire une phrase et s'exprimer". S'exprimer et même plus puisque qu'Helpicto s'appuie sur l'intelligence artificielle qui permet de détecter l'intention de la personne qui l'utilise.

Anthony Allebée donne un exemple : "Si je pose une question comme 'est ce que tu as soif ?', l'enfant peut venir répondre directement en tapotant à l'écran : oui ? non ? Et si je lui dit : 'va te reposer pendant 10 minutes', on va proposer une traduction graphique avec le temps qui passe pour lui permettre de bien comprendre ce que j'attends de lui."

Jusqu'à 2,5% de la population mondiale concernée

L'idée est donc partie d'une structure associative basée à Toulouse, qui accompagne une trentaine de personnes concernées par les troubles du spectre de l'autisme. "On s'est rendu compte qu'Helpicto ne s'adressait pas uniquement à l'autisme mais également à des personnes qui sont polyhandicapées, c'est à dire des personnes qui sont non-verbaux, pour pouvoir exprimer des besoins, des émotions" explique Anthony Allebée : "On peut s'adresser aussi à des personnes qui vivent avec un trouble du langage et qui ne sont pas en capacité de s'exprimer couramment, ou alors encore à des personnes qui sont dysphasiques." Les personnes dysphasiques ont subi un accident cardio-vasculaire.

Autant de personnes qu'Helpicto peut aider. L'application est actuellement en train de se déployer dans une quarantaine d'établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. "Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de déploiement, dans une phase de promotion de notre outil et les retours sont vraiment très positifs", savoure Anthony Allebée. La traduction de la voix à l'image fonctionne aussi en anglais.