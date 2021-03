La nouvelle éco : Hennessy s'engage dans la viticulture durable

La maison Hennessy, leader mondial du cognac, est engagée depuis 2015 dans la réduction des herbicides. Un objectif qui fait désormais partie du cahier des charges de l'appellation cognac : nous sommes la première région à pratiquer la pulvérisation confinée. Avec ses panneaux récupérateurs, le pulvérisateur arrête tout le produit de protection des vignes, et le recycle dans l'appareil. C'est un outil qui utilise la même quantité de produit, mais la déploie sur une plus grande surface, tout en limitant la dérive dans l'air et au sol.

Objectif 2025

Mais cet engin a un coût, et le rapport achat/rendement n'est pas simple. Il permet d'économiser jusqu'à 30% de produit, qui coûte cher. Il faut, en moyenne, cinq à six ans pour amortir l'investissement. Des aides gouvernementales existent, et les banques ne s'opposent pas à des crédits, alors que le secteur du cognac continue d'être florissant. 1600 viticulteurs de nos deux Charentes sont partenaires de la maison Hennessy. L'objectif est de les certifier "Zéro herbicide" d'ici 2025. Hennessy dispose d'un vignoble-pilote sans intrants de 180 hectares sur le site de la Bataille à Saint-Preuil. Sept collectifs de viticulteurs ont été installés pour permettre aux professionnels de travailler ensemble vers une viticulture plus durable.