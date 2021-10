La nouvelle éco : Hooa le site de vente en ligne de l'artisanat d'art français

France Bleu Isère : Noor Bahmed bonjour, vous avez fondé en 2019 Hooa un site de vente dédié à l'artisanat d'art. Qu'est ce que l'on trouve justement sur votre site?

Noor Bahmed : "Alors, sur Hooa vous trouvez des créations réalisées par des artisans d'art et quelques artistes. Cela va de l'ameublement mobilier à la décoration, à la sculpture, à l'art de la table, mais également tous les métiers liés à la mode et aux accessoires. Que des pièces uniques ou des petites séries."

L'idée est de permettre à l'artisanat d'art, aux artisans d'art de rencontrer leur public ?

"Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de valoriser l'artisanat d'art français. Ils ont l'habitude de créer des objets, mais par contre pour tout ce qui est développement commercial, marketing, etc. c'est un peu une faiblesse, donc je viens contrecarrer ça et les appuyer là-dessus. C'est dédié aux artisans d'art français pour avoir une boutique sur le site. Par contre la plateforme, pour l'instant ne vend qu'aux pays francophones, mais a pour volonté de s'exporter, de s'internationaliser encore plus."

Ce sont parfois des produits qui coûtent tout de même un peu cher...

"Alors, on trouve de tout sur la plateforme. Vous avez des créations qui partent de 20 euros à des créations qui peuvent effectivement atteindre des 2, 3, 4 ou 5 000 pour la simple et bonne raison que ce sont des pièces uniques qui sont faites par des artistes et qui demandent parfois de la complexité, de la technicité et un véritable savoir faire."

Vous serez ce soir au Stade des Alpes, à l'occasion du match face à Colomiers. Quel est l'intérêt pour vous, rencontrer des personnes qui pourraient être intéressées, de vous faire connaître?

"C'est de donner de la visibilité à la plateforme, rencontrer le public en direct pour qu'ils puissent voir des créations et qu'ils se rendent compte de ce qu'il y a derrière le site. Et puis développer des évènements physiques, c'est surtout pour donner de la visibilité aux créateurs qui sont présents sur la plateforme. D'ailleurs, il y aura une créatrice sur place qui sera là pour montrer son savoir faire en direct au stade."