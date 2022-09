La nouvelle éco : HOOPE la marque toulousaine spécialisée dans les produits alimentaires à base de spiruline

Dans la nouvelle éco de ce mercredi on vous ouvre l'appétit avec la marque toulousaine HOOPE. Cette équipe composée aujourd'hui de 11 personnes commercialise des produits à base de spiruline, une algue riche en vitamines, minéraux, antioxydants et protéines.

La marque toulousaine HOOPE a été créée en 2018 par deux ingénieurs en agroalimentaire. Quatre ans plus tard, ils bouclent une levée de fonds de 500 000 euros. Un demi-million d'euros utilisés pour recruter des commerciaux et communiquer autour de la marque.

Parlons avant tout de vos produits à base de spiruline que vendez-vous précisément et où peut-on se les procurer ?

On vend des mueslis, biscuits et pâtes à tartiner à base de spiruline, une micro-algue très riche en vitamines, minéraux, antioxydants et protéines. Tous nos produits sont bio, made in France, sans huile de palme, sans additifs et nutriscore A. On est distribué dans la grande distribution. En 2022 on a commercialisé peu plus de100 000 produits. On est en forte croissance, chaque année notre chiffre d'affaire est multiplié par deux ou trois.

Où sont fabriqués ces mueslis, biscuits et autres pâtes à tartiner ?

La partie Recherche et Développement se fait à Toulouse au MIN, le marché d'intérêt national. La production est sous-traitée, la pâte à tartiner dans la région Centre, et les céréales et la partie biscuits dans le nord est de la France.

L'explosion du prix de l'énergie, aura t'elle des conséquences sur le prix de vos produits ?

Nous n'avons pas eu trop de hausse pour l'instant car on travaille avec des partenaires locaux qui ont des filières de matières premières maîtrisé. Mais on n'est pas l'abri pour la fin de l'année, il y aura peut-être une petite répercussion sur les prix.

