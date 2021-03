La nouvelle éco : HopLunch, la société de Strasbourg qui livre des restaurants locaux à votre boulot

C'est une solution si vous en avez marre du sandwitch du coin de la rue ou des carottes râpées du supermarché pour manger à midi sur votre lieu de travail. La start'Up HopLunch basée à Hautepierre à Strasbourg est en plein essor. Elle propose de vous livrer des repas préparés par des restaurants du secteur directement à votre bureau. Avec une livraison 100% gratuite.

L'entreprise créée il y a trois ans emploie désormais chaque jour une dizaine de livreurs et couvre quasiment toute l'agglo de Strasbourg pour un portefeuille d'environ 6.000 clients inscrits !

Ce mardi à Oberhausbergen en banlieue ouest de Strasbourg Quentin doit livrer 15 clients dans une grosse dizaine d'entreprises différentes... Des particuliers souvent qui se font apporter leur déjeuner directement sur leur bureau comme Audrey : "j'ai commandé une salade végétarienne avec de l'avocat c'est frais et livré directement au bureau, c'est sympa" dit-elle.

Reportage dans l'entreprise HopLunch Copier

Le système est en fait très simple, les clients réservent sur internet des plats préparés dans 12 restaurants strasbourgeois. Nourriture libanaise, afghane, bistronomique, l'avantage, c'est que cela fait travailler des restaurants aujourd'hui fermés pour cause de Covid comme l'explique Quentin membre du bureau de HopLunch : "On va chercher le matin même les plats, cuisinés aussi le matin. En plus de Deliveroo et UberEats, on apporte aussi aux restaurateurs le service HopLunch. C'est un troisième service, c'est tout bénéfice pour eux. Cela les aide beaucoup" explique le jeune homme.

Mise en place des repas avant leur livraison chez HopLunch © Radio France - Antoine Balandra

Un service pour les salariés présents au bureau

L'idée de Hop Lunch est née il y a trois ans dans la tête de Mathieu Diebold, le fondateur de l'entreperise : j'adore manger, alors souvent le midi j'étais confronté à la problématique de manger rapidement et bien. Souvent c'était rapidement et mal. Je me suis dis qu'il fallait trouver une solution tout en travaillant avec des restaurateurs locaux" dit le patron.

Et il ajoute : "lors du premier confinement on a été bloqués complètement car il n'y avait plus personne dans les entreprises. Depuis le déconfinement, il reste du télétravail, mais il n'y a plus de restaurants, donc ceux qui vont au bureau n'ont plus que notre solution pour déjeuner. On a gagné pas mal de clients depuis le confinement, on a une centaine de nouveaux inscrits chaque semaine" dit-il.

Aujourd'hui, Hop Lunch livre 400 à 500 repas par jour dans 200 entreprises de l'Eurométropole de Strasbourg.