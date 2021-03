La nouvelle éco : hôteliers et restaurateurs alsaciens réclament des perspectives fiables

Un calendrier en trois étapes mais sans date. Le gouvernement planche sur un plan de réouverture des hôtels, bars et restaurants avec trois grandes phases échelonnées sur trois mois. Une feuille de route très décriée par les professionnels alsaciens du secteur.

"Rien de concret"

"On est sur un plan qui devrait durer douze à seize semaines, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il commence", s'énerve Jacques Chomentowski. Le président délégué du groupement des hôteliers restaurateurs du Bas-Rhin fustige le manque de précisions : pas de date et des mesures qui ne correspondent pas à la réalité du terrain.

La première phase de ce plan envisage de rouvrir les salles de petit déjeuner pour les hôtels. Sauf qu'avec un taux de remplissage qui plafonne à 20% dans les établissements, la mesure n'est pas rentable. "Si l'activité reste comme cela, je continuerai à servir des plateaux en chambre parce que cela créera moins de pertes de marchandise que si je fais un buffet pour quinze personnes", détaille Pierre Siegel, président des hôteliers restaurateurs de Strasbourg.

La saison estivale déjà loupée

La deuxième phase concerne, elle, la réouverture des terrasses des restaurants et des salles avec une jauge maximale de 50%. Un mois plus tard : troisième phase avec réouverture complète et protocole sanitaire. "Imaginons la phase 1 est au 15 avril, cela nous mène au 15 mai pour les terrasses et au 15 juin pour la totalité", se projette Roger Sengel, président des hôteliers-restaurateurs du Bas-Rhin, avant de poursuivre : c'est du domaine du rêve ! Personne y arrivera !"

Les professionnels du secteur craignent que la saison estivale prochaine ne soit déjà très menacée. Ce plan, présenté par le gouvernement, est vécu comme un énième coup de massue par les professionnels du secteur, dans l'espoir d'une réouverture. Ils estiment que la crise sanitaire a causé de telles dégâts économiques, qu'il faudra attendre entre 2023 et 2024 pour un retour à la normale de la situation

