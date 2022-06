La nouvelle éco - Hug Story, des ours en peluche qui récitent vos messages d'amour

A l'approche de la fête des pères (c'est le 19 juin), voila une bonne idée de cadeau : des peluches avec des messages d'amour à l'intérieur ! C'est ce que propose Sinène Bahri. Ce jeune homme de 27 ans vient de lancer sa micro entreprise "Hug-Story" à Chenôve (Côte-d'Or). L'idée germait depuis un moment et elle est devenue réalité. Nous l'avons rencontré à Chenôve entre deux envois de colis à la poste.

France Bleu Bourgogne : Comment vous est venue cette idée ?

Sinène Bahri : L'objectif, c'est de faire partager des bons moments et de garder des bons souvenirs. On propose donc de choisir un de nos messagers qui sont sous forme de peluche et de les personnaliser avec un message vocal à enregistrer directement sur le site Internet. Il sera ensuite intégré dans la peluche. La personne qui la reçoit appuie sur le bouton sur la patte de la peluche et entend le message qui lui a été laissé.

Par exemple, là, vous deux ours dans les bras. On tente une démonstration ?

Ok, on appuie sur la patte de l'ours et ça libère le message vocal ou la musique qu'on a laissé à l'intérieur. On a sûrement un message de fête des pères. Voix de l'ours : "Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi pas du tout. J'ai passé la journée à penser à toi, et je n'ai pas eu de câlins. Maintenant que tu es rentré, fais-le !"

C'est mignon tout plein...

C'est un message super beau. Alors officiellement, ça fait une semaine qu'on est en ligne. Ça fait un an et demi que je travaille dessus pour que ma société puisse voir le jour.

Les ours Hug-Story , avant leur envoi en colis postal - DR

Est-ce que vous avez une formation de designer, de couturier, d'entrepreneur ?

J'ai un master en management des multinationales, un parcours 100 % en anglais et à l'étranger. J'ai toujours eu un peu ce côté créatif. J'ai travaillé pendant longtemps dans des entreprises, jusqu'à arriver à toucher du bout du doigt mon rêve qui était d'entreprendre et de monter cette entreprise là. Toutes ces peluches ont été imaginées en France, dessinées en France, elles sont confectionnées à l'étranger. Ensuite ces peluches arrivent jusqu'à nous en France où elles sont ouvertes puis assemblées avec leur message vocal et recousu une par une à la main. C'est pour ça qu'elles sont toutes uniques, de par leur message vocal déjà. Puis après, par la façon dont on les a confectionnées à la main.

Combien avez-vous misé comme apport pour vous lancer ?

J'ai mis toutes mes économies. On peut le dire parce que je n'ai que 27 ans et du coup, j'ai mis 25.000 euros d'apport pour financer cette entreprise. J'ai beaucoup travaillé à côté. C'est beaucoup de sacrifices. J'aurais pu avoir d'autres projets comme les gens de mon âge qui achètent des appartements ou des maisons. Moi, j'ai préféré croire dans mon entreprise.

Le jeune entrepreneur a transformé sa chambre d'enfant en atelier de confection - DR

Comment travaillez-vous ?

J'ai transformé la chambre que j'avais chez mes parents en atelier de fabrication. On y fait les vidéos, la confection, les commandes. Ma maman m'a appris à coudre, elle me pousse à ne pas lâcher cette affaire. C'est grâce à elle et son soutien que j'en suis-là. C'est une affaire de famille.

Combien de peluches envoyez-vous par jour ?

Aujourd'hui, je viens d'en laisser 21 à La Poste et il me reste neuf à livrer en Mondial Relay ! Mais en partant de l'appartement ce matin, j'ai vu qu'il y avait déjà six nouvelles commandes qui ont été faites dans la nuit. Donc je dois traiter tout cela juste après. J'ai reçu aussi beaucoup de messages sur les réseaux pour me demander le temps d'expédition. Est ce que cela peut arriver avant la fête des pères? Et comme je réponds que oui, j'expédie les colis en 24 h. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils allaient commander ce soir. Du coup, je m'attends encore à continuer à faire des allers-retours à la Poste !

Les ours sont livrés dans des sacs - DR