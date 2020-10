La nouvelle éco : "HuitSept" ou l'autre façon de mettre en avant le savoir-faire limougeaud

Sa petite entreprise a le vent en poupe ! Depuis la fin du confinement, Agathe Dacoury-Tablay surfe sur les circuits courts. Dans sa boutique virtuelle, elle ne vend pas légumes ou de produits alimentaires directement issus des vergers ou des champs limousins, mais des produits dérivés "made in Limoges". En effet, la jeune chef d'entreprise met en avant le savoir-faire des artistes locaux et le patrimoine culturel et architectural de sa ville natale. Du coup ce n'est pas un hasard si elle a choisi "HuitSept" comme logo :_"en fait c'est le code postal du département! J'ai fait pas mal de produits dérivés avec des monuments emblématiques de Limoges comme la gare, les halles, le stade de Beaublanc, le quartier de la boucherie, etc... je voulais faire une marque identitaire qui plaise au plus grand nombre."_confie Agathe. Elle a donc confectionné des tee-shirts, des mugs etc, à l’effigie de la ville et de ce qui la représente.

je voulais faire travailler les artistes locaux qui étaient en standby avec la situation de crise sanitaire"

L'objectif est de vendre des produits d'artistes locaux, localement, en circuit court. Pourcela, la jeune dirigeante de HuitSept", se propose de faire connaître et de vendre les réalisations des artistes locaux sur les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressés, vous pouvez toujours contacter sur cette boîte mail : huitseptlimoges@gmail.com, ou sur son compte facebook et Instagram.