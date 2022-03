La nouvelle éco : Hygie 31 la holding des parapharmacies Lafayette se rapproche du géant Pharmacorp

Les Toulousains connaissent bien l'enseigne de parapharmacie Lafayette et sa croix occitane orange et verte. Ils ignorent sans doute que l'existence du mastodonte Hygie31. Basé près de la Cité de l'Espace à Toulouse avec 110 collaborateurs, il s'agit de la holding de Laf Santé, société animatrice des réseaux Pharmacie Lafayette, Parapharmacie Lafayette, Optique Lafayette et Médical Lafayette, et de Dhygietal dédiée à l’activité digitale (cocooncenter.com et parapharmacielafayette.com). Hygie31, un milliard d'euros de chiffre d'affair es l'an dernier (!) est ainsi à la tête de 250 pharmacies adhérentes, 50 magasins d’optique et 17 de matériel médical, et deux sites de e-parapharmacie.

Récemment, Hygie31 a opéré une prise de participation dans Gener ’+, centrale de référencement du groupement Pharmacorp avec l'ambition affirmée de créer un leader français de la santé, capable de peser sur le marché de la pharmacie française

Pharmacorp a été créé en 2012 d’un groupement de pharmacies de l’Ariège existant depuis plus de 40 ans. Il s'agit aujourd'hui d'un réseau de 400 pharmaciens indépendants partout en France, surtout en zone périurbaine voire rurale. Pharmacorp présente un bilan de 600 millions d'euros.