La nouvelle éco : Ibbéo à Montauban, l'énorme coup de pub grâce au Covid-19

Comme tant d'autres petits acteurs, Ibbéo a mis la main à la pâte pour produire les litres de gel hydro-alcoolique dont la France a eu besoin en urgence. Un an après la marque spécialisée en cosmétique bio a su en profiter de cette notoriété, avec un chiffre d'affaires qui a triplé en un an.

Ibbéo a dix ans cette année. Un anniversaire placé sous le signe de la réussite, car après avoir produit en urgence du gel hydro-alcoolique entre mars et l'été 2020, la PME montalbanaise a retrouvé ses produits habituels et de nouveaux clients à la pelle. La production de gel leur a ouvert les portes d'une nouvelle clientèle. Résultat un chiffre d'affaires multiplié par trois l'an dernier, et probablement par deux cette année.

Depuis quelques mois, Ibbeo n'utilise plus de contenants plastiques mais des flacons en verre consignés. - Ibbeo

Une histoire familiale

L'enseigne a une boutique à Montauban et vend sur son site Internet. Vincent Bobo et son épouse Pascale, chimistes de formation, ont créé leur propre société en 2011 quand ils ont réalisé qu'ils ne trouvaient pas de crèmes solaires naturelles et biologiques sur le marché pour leurs enfants. Ils ont créé la leur et monté Ibbéo Cosmétiques qui depuis propose des déodorants, des dentifrices, du lait démaquillant ou encore des crèmes pour les main. Une gamme de cosmétiques naturels, et depuis cette année dans des contenants en verre consignés, Ibbéo surfe sur la demande de réduction des déchets et de produits sains de la clientèle.

Les Montalbanais se sont mis à fabriquer des flacons de gel hydroalcoolique pour pallier la forte demande l'année dernière. - Ibbeo

Des milliers de nouveaux clients après l'arrêt de la production du gel

En mars 2020, ils ont fait partie de ces petites entreprises qui ont pallié la lenteur des gros industriels à produire le précieux élixir à l'époque, le gel hydro-alcoolique. Leur production permettront d'alimenter les publics prioritaires : les hôpitaux, la Poste, les aéroports ou encore les centrales nucléaires. La production s'arrête à l'été, Ibbéo ne souhaite pas continuer dans cette branche des biocides : "C'est un autre métier que le nôtre, celui de la cosmétique. Et la dérogation qui nous permettait d'en produire a pris fin", explique Vincent Bobo.

L'opération, du reste, leur permet d'exploser puisque de très nombreux clients, qui ont connu Ibbéo pour leur gel, leur commande à présent des produits cosmétiques. Ibbéo fait aujourd'hui vivre sept personnes à Montauban.